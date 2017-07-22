Dưới đây là những phong tục cưới khá kỳ lạ và khó tin nhất trên thế giới.

Sau thời gian kiêng cữ này, họ sẽ quay lại cuộc sống sinh hoạt bình thường.

Tân lang và tân nương không được đi vệ sinh sau đám cưới là một trong những phong tục kỳ lạ của dân tộc Tidong (Indonesia). Đặc biệt, cô dâu chú rể sẽ không đi vệ sinh trong vòng 3 ngày. Vì người dân ở đây quan niệm rằng việc đi lại nhiều và đi vệ sinh sẽ không may mắn, khiến hôn nhân dễ đổ vỡ.

1 tháng trước đám cưới, cả nhà gái phải khóc như mưa

Đây là phong tục khá độc đáo của người Tujia (Trung Quốc).

Hành động khóc như mưa trước đám cưới chính là lời chúc phúc quý giá nhất cho cô dâu trước khi về làm dâu. Ngoài ra, việc này cũng chứng minh nỗi buồn của cô dâu vì sắp phải xa gia đình.

Do đó, một tháng trước ngày cưới, cô dâu phải thật đau buồn, thậm chí mẹ và bà ngoại cũng phải khóc thảm thiết. Mười ngày đầu, mẹ cô dâu phải khóc. Mười ngày sau, bà ngoại phải khóc như mưa và 10 ngày cuối cùng thì tất cả phụ nữ trong nhà cũng đều phải khóc than cho cô dâu.

Nhổ nước bọt vào người cô dâu

Theo phong tục của người Kenya ở đông Châu Phi, trong đám cưới, bố cô dâu sẽ chịu trách nhiệm cao cả là nhổ nước bọt vào ngực và mặt của con gái. Theo quan niệm của người Kenya, những tinh túy từ nước bọt của cha sẽ là lời chúc phúc quý giá thay cho của hồi môn khi con gái về nhà chồng.

Đập vỡ bát đĩa

Tại Đức, đêm trước hôn lễ, bạn thân của cô dâu và chú rể sẽ tập trung tại nhà riêng của đôi uyên ương để đập thật nhiều bát đĩa. Theo quan niệm, âm thanh bát đĩa vỡ sẽ giúp xua đuổi ma quỷ, những điều không may mắn và đem đến hạnh phúc trọn đời cho cặp đôi.

Người thân tụ tập quậy phá đêm tân hôn

Ở nhiều nơi trên thế giới, đêm tân hôn sẽ trở thành thời khắc thiêng liêng và hạnh phúc nhất khi cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng.

Nhưng, tại Pháp, người thân của cô dâu chú rể sẽ cố gắng nhảy múa, ca hát đập phá đêm tân hôn. Theo phong tục của người Pháp, những âm thanh đập phá trong đêm tân hôn sẽ mang lại hạnh phúc cho đôi vợ chồng mới