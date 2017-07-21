Những tấm ảnh chế 'bá đạo' của sao Việt khiến dân mạng cười 'té ghế'

Sơn Tùng, Lan Khuê, Hạ Vi, Mai Ngô… là nguồn cảm hứng vô tận của các "thánh" chế ảnh "bá đạo".

Các sao Việt luôn là tâm điểm chú ý của dư luận. Họ luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, xinh đẹp và lộng lẫy. Tuy nhiên, họ cũng là con người và không thể tránh khỏi những khoảnh khắc hài hước. Đặc biệt, những năm gần đây, khi phong trào chế ảnh của dân mạng đang nở rộ thì nhất cử, nhất động của các sao luôn nằm trong tầm ngắm. Vì thế, có không ít hình ảnh “bá đạo” ra đời.

Không thể nhịn cười với loạt ảnh chế Mỹ Tâm trong MV mới Mỹ Tâm khóc nức nở trong MV “Đâu chỉ riêng em”, nhưng dân mạng lại chế ảnh hài hước khiến fan không nhịn được cười.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-tam-anh-che-ba-dao-cua-sao-viet-khien-dan-mang-cuoi-te-ghe-222218.html