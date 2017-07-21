Những tấm ảnh chế 'bá đạo' của sao Việt khiến dân mạng cười 'té ghế'

Hậu trường 21/07/2017 16:37

Sơn Tùng, Lan Khuê, Hạ Vi, Mai Ngô… là nguồn cảm hứng vô tận của các "thánh" chế ảnh "bá đạo".

Các sao Việt luôn là tâm điểm chú ý của dư luận. Họ luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, xinh đẹp và lộng lẫy. Tuy nhiên, họ cũng là con người và không thể tránh khỏi những khoảnh khắc hài hước. Đặc biệt, những năm gần đây, khi phong trào chế ảnh của dân mạng đang nở rộ thì nhất cử, nhất động của các sao luôn nằm trong tầm ngắm. Vì thế, có không ít hình ảnh “bá đạo” ra đời.

Những tấm ảnh chế 'bá đạo' của sao Việt khiến dân mạng cười 'té ghế' - Ảnh 1
Mối liên hệ quá lớn của Sơn Tùng và Sơn Tường, thậm chí cả Sơn Đoòng - Ảnh: Internet

Những tấm ảnh chế 'bá đạo' của sao Việt khiến dân mạng cười 'té ghế' - Ảnh 2
Sơn Tùng MTP liệu có lấy cảm hứng từ Britney Spears để sáng tạo ra bộ trang phục của mình không nhỉ? - Ảnh: Internet

Những tấm ảnh chế 'bá đạo' của sao Việt khiến dân mạng cười 'té ghế' - Ảnh 3
Hình như Sơn Tùng mới phẫu thuật thì phải... - Ảnh: Internet

Những tấm ảnh chế 'bá đạo' của sao Việt khiến dân mạng cười 'té ghế' - Ảnh 4
Điện máy đỏ sẽ là đối thủ mới của Điện máy xanh - Ảnh: Internet

Những tấm ảnh chế 'bá đạo' của sao Việt khiến dân mạng cười 'té ghế' - Ảnh 5
Sơn Tùng luôn là nguồn cảm hứng vô tận cho các "thánh" chế ảnh - Ảnh: Internet

Những tấm ảnh chế 'bá đạo' của sao Việt khiến dân mạng cười 'té ghế' - Ảnh 6
Trí tưởng tượng phong phú của dân mạng khi chế ảnh Cao Thái Sơn - Ảnh: Internet

Những tấm ảnh chế 'bá đạo' của sao Việt khiến dân mạng cười 'té ghế' - Ảnh 7
Duy Mạnh là anh em khác họ với Duy Yếu chăng? - Ảnh: Internet

Những tấm ảnh chế 'bá đạo' của sao Việt khiến dân mạng cười 'té ghế' - Ảnh 8
Hóa ra đây lại là nguồn gốc của ca sĩ Quang Lê - Ảnh: Internet

Những tấm ảnh chế 'bá đạo' của sao Việt khiến dân mạng cười 'té ghế' - Ảnh 9
Mối liên quan mật thiết giữa ca sĩ Lệ Quyên và Lệ Rơi là đây - Ảnh: Internet

Những tấm ảnh chế 'bá đạo' của sao Việt khiến dân mạng cười 'té ghế' - Ảnh 10
Biểu cảm khớp nhau của Lan Khuê và Mai Ngô đã khơi lên nguồn cảm hứng cho các "thánh" chế ảnh - Ảnh: Internet

Những tấm ảnh chế 'bá đạo' của sao Việt khiến dân mạng cười 'té ghế' - Ảnh 11
Sự khác biệt giữa lúc học và khi đi thi - Ảnh: Internet

Những tấm ảnh chế 'bá đạo' của sao Việt khiến dân mạng cười 'té ghế' - Ảnh 12
Khi Tấm biết mình vào tầm ngắm của dân mạng - Ảnh: Internet

Những tấm ảnh chế 'bá đạo' của sao Việt khiến dân mạng cười 'té ghế' - Ảnh 13
Con gái không được leo trèo nha Tấm - Ảnh: Internet

Những tấm ảnh chế 'bá đạo' của sao Việt khiến dân mạng cười 'té ghế' - Ảnh 14
Cảnh Tấm ngã cây trong phim "Tấm Cám chuyện chưa kể" cũng vào tầm ngắm của dân mạng - Ảnh: Internet

Những tấm ảnh chế 'bá đạo' của sao Việt khiến dân mạng cười 'té ghế' - Ảnh 15
Trấn Thành đã biến thành Trấn Lột khi qua trí tưởng tượng của fan - Ảnh: Internet

Không thể nhịn cười với loạt ảnh chế Mỹ Tâm trong MV mới

Không thể nhịn cười với loạt ảnh chế Mỹ Tâm trong MV mới

Mỹ Tâm khóc nức nở trong MV “Đâu chỉ riêng em”, nhưng dân mạng lại chế ảnh hài hước khiến fan không nhịn được cười.

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