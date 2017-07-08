Khám phá phương pháp tránh thai của cung tần, mỹ nữ thời xưa

Dùng phân voi, phân cá sấu, nuốt tai quả hồng… là những phương pháp tránh thai hầu hết được sử dụng theo kinh nghiệm, song đôi khi nó có thể để lại những hậu quả nặng nề.

Phương pháp này được các phụ nữ Ai Cập cổ đại ở những năm 1850 TCN áp dụng. Họ lấy phân voi hoặc phân cá sấu trộn với một loại hồ và tạo thành một tấm màng mỏng. Tấm màng này sẽ đặt ở cửa âm đạo trước khi làm “chuyện ấy”, ngăn không cho tinh trùng vào tử cung.

Tuy nhiên, tấm màng này có mùi khó chịu nên chúng cũng ảnh hưởng không nhỏ đến các cặp đôi.

Xạ hương

Xạ hương là chất thơm được chế biến từ hạch ở gần dương vật của cầy hương đực, nó không chỉ giúp chị em ngày xưa có mùi hương hấp dẫn mà còn có công dụng tránh thai hiệu quả.

Tương truyền đây là phương pháp thường được các kỹ nữ thoa lên rốn để có làn da mịn màng và đồng thời tránh mang thai ngoài ý muốn.

Nuốt tai quả hồng

Y học Trung Quốc ngày xưa đã dùng 7 tai quả hồng sấy khô, sau đó nuốt với nước sôi để nguội mỗi ngày.

Nếu làm như vậy liên tục suốt 49 ngày, sẽ tránh thai được một năm, tuy nhiên để phương pháp này đạt hiệu quả thì không được ăn hồng trong suốt thời gian này. Nếu phụ nữ muốn có thai thì lại nuốt 7 tai quả hồng.

Nghệ tây

Nghệ tây là phương pháp tránh thai bí mật ở hậu cung Trung Quốc ngày xưa. Hoàng đế sau khi quan hệ mà không muốn người phụ nữ đó có thai sẽ sai các thái giám treo ngược lên và dùng nghệ tây để rửa sạch “cô bé”, việc này để tinh trùng không thể gặp trứng.

Uống thủy ngân, tắm bạc

Tại nhiều nền văn minh từ Ai Cập đến Hi Lạp cổ đại, Trung Quốc, phụ nữ được khuyên nên uống thủy ngân, tắm bạc để tránh mang thai.

Tuy nhiên, theo y học hiện đại, bạc và thủy ngân có thể gây rối loạn kinh nguyệt, đau bụng và nhiều nguy cơ sức khỏe nguy hiểm khác.

Ruột động vật

Ruột lợn là một trong những loại bao cao su lâu đời nhất được biết đến. Thậm chí, người xưa còn kèm theo cách sử dụng sản phẩm này bằng cách ngâm nó trong sữa ấm để giúp chiếc bao cao su này mềm mại và dẻo dai hơn.

Có thể bạn chưa biết:

Khoảng 1.600 năm trước, một viên quan ngự y của vua Charly II (Anh) tên Condom đã chế tạo ra ruột cừu để ngăn cản sự di chuyển của tinh trùng trên đường gặp trứng. Sau khi quan ngự y này qua đời, bao cản tinh trùng đã được sử dụng rộng khắp các nước Châu Âu với tên gọi Condom – tên người phát minh ra vật dụng này.