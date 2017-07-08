Khám phá tuyệt chiêu tránh thai của cung tần, mỹ nữ thời xưa

Sức khỏe 08/07/2017 19:48

Ngày xưa, tuy chưa có bao cao su và thuốc tránh thai nhưng những cung tần mỹ nữ và các cô gái chốn lầu xanh đã có rất nhiều mẹo mực độc đáo để tránh trường hợp mang thai ngoài ý muốn.

Dùng phân voi, phân cá sấu, nuốt tai quả hồng… là những phương pháp tránh thai hầu hết được sử dụng theo kinh nghiệm, song đôi khi nó có thể để lại những hậu quả nặng nề.

Phân voi, phân cá sấu

Khám phá <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/phuong-phap-tranh-thai.topic'>phương pháp tránh thai</a> của cung tần, mỹ nữ thời xưa
Phân cá sấu và phân voi được người xưa sử dụng để ngăn cản sự di chuyển của tinh trùng - Ảnh: Internet

Phương pháp này được các phụ nữ Ai Cập cổ đại ở những năm 1850 TCN áp dụng. Họ lấy phân voi hoặc phân cá sấu trộn với một loại hồ và tạo thành một tấm màng mỏng. Tấm màng này sẽ đặt ở cửa âm đạo trước khi làm “chuyện ấy”, ngăn không cho tinh trùng vào tử cung.

Tuy nhiên, tấm màng này có mùi khó chịu nên chúng cũng ảnh hưởng không nhỏ đến các cặp đôi.

Xạ hương

Khám phá phương pháp tránh thai của cung tần, mỹ nữ thời xưa
Theo người xưa, xạ hương không chỉ tạo mùi hương hấp dẫn mà còn giúp tránh thai hiệu quả - Ảnh: Internet

Xạ hương là chất thơm được chế biến từ hạch ở gần dương vật của cầy hương đực, nó không chỉ giúp chị em ngày xưa có mùi hương hấp dẫn mà còn có công dụng tránh thai hiệu quả.

Tương truyền đây là phương pháp thường được các kỹ nữ thoa lên rốn để có làn da mịn màng và đồng thời tránh mang thai ngoài ý muốn.

Nuốt tai quả hồng

Khám phá phương pháp tránh thai của cung tần, mỹ nữ thời xưa
Người xưa lưu truyền rằng nuốt tai quả hồng giúp tránh thai hiệu quả - Ảnh: Internet

Y học Trung Quốc ngày xưa đã dùng 7 tai quả hồng sấy khô, sau đó nuốt với nước sôi để nguội mỗi ngày.

Nếu làm như vậy liên tục suốt 49 ngày, sẽ tránh thai được một năm, tuy nhiên để phương pháp này đạt hiệu quả thì không được ăn hồng trong suốt thời gian này. Nếu phụ nữ muốn có thai thì lại nuốt 7 tai quả hồng.

Nghệ tây

Nghệ tây là phương pháp tránh thai bí mật ở hậu cung Trung Quốc ngày xưa. Hoàng đế sau khi quan hệ mà không muốn người phụ nữ đó có thai sẽ sai các thái giám treo ngược lên và dùng nghệ tây để rửa sạch “cô bé”, việc này để tinh trùng không thể gặp trứng.

Uống thủy ngân, tắm bạc

Tại nhiều nền văn minh từ Ai Cập đến Hi Lạp cổ đại, Trung Quốc, phụ nữ được khuyên nên uống thủy ngân, tắm bạc để tránh mang thai. 

Tuy nhiên, theo y học hiện đại, bạc và thủy ngân có thể gây rối loạn kinh nguyệt, đau bụng và nhiều nguy cơ sức khỏe nguy hiểm khác.

Ruột động vật

Khám phá phương pháp tránh thai của cung tần, mỹ nữ thời xưa
Bao cao su được chế tạo từ ruột cừu - Ảnh: Internet

Ruột lợn là một trong những loại bao cao su lâu đời nhất được biết đến. Thậm chí, người xưa còn kèm theo cách sử dụng sản phẩm này bằng cách ngâm nó trong sữa ấm để giúp chiếc bao cao su này mềm mại và dẻo dai hơn.

Có thể bạn chưa biết:

Khoảng 1.600 năm trước, một viên quan ngự y của vua Charly II (Anh) tên Condom đã chế tạo ra ruột cừu để ngăn cản sự di chuyển của tinh trùng trên đường gặp trứng. Sau khi quan ngự y này qua đời, bao cản tinh trùng đã được sử dụng rộng khắp các nước Châu Âu với tên gọi Condom – tên người phát minh ra vật dụng này.

Từ khóa:   tránh thai phương pháp tránh thai phương pháp tránh thai độc lạ

TIN MỚI NHẤT

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 40 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 1 giờ 40 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 3 giờ 40 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 4 giờ 40 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 5 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm