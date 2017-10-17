Khi tình đã tàn nghĩa đã cạn, đàn bà sẽ tàn nhẫn hơn bao giờ hết

Yêu - Hôn nhân 17/10/2017 07:14

Tuổi xuân của đàn bà ngắn ngủi, cứ mãi chịu đựng nỗi đau thì sao không cho mình nhẫn tâm một lần. Nhẫn tâm buông bỏ, nhẫn tâm là người chủ động chấm dứt mối quan hệ.

Đàn ông dứt khoát, đàn bà vấn vương. Đàn ông thực tế, đàn bà ảo tưởng. Đàn ông mạnh mẽ, đàn bà yếu mềm. Đó là những “chân lý” mà bấy lâu nay người ta thường cho là đúng, không sai lệch đi đâu được. Tại sao cùng là thân phận con người, đàn bà lại luôn muôn đời khổ, chịu thiệt thòi, tủi hờn hơn cánh mày râu?

Câu hỏi này vẫn xuất hiện mỗi khi đàn bà có dịp gặp nhau hay than trách cuộc đời, nhưng câu trả lời chỉ có một “Ai bảo sinh ra đã làm đàn bà”. Cái danh phận đàn bà đã ám lên những tư tưởng đó từ lâu lắm rồi, muốn trốn cũng không thoát được. Đàn bà có từng nghĩ một ngày nào đó, bản thân sẽ buông bỏ tất cả, trở thành một con người hoàn toàn mới và không đau vì đàn ông nữa không?

Đó là lúc đàn bà dứt tình, dứt nghĩa và khi đó mọi thứ sẽ hóa hư không. Chứ vốn dĩ còn yêu, còn thương là còn đau, còn dùng dằng với những cảm xúc không đầu không đuôi rất phức tạp và mệt mỏi.

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Đàn bà đừng bao giờ sống mãi với những nỗi đau của riêng mình - Ảnh minh họa: Internet

Đừng bao giờ trách móc đàn bà vô tâm, vô tình mà hãy nhìn lại người đàn ông bên cạnh họ đã làm những gì. Phận đàn bà suốt đời tận tụy, hy sinh nhưng đến khi không còn chút hy vọng nào níu kéo được nữa họ sẵn sàng trở thành một con người tàn nhẫn nhất. Cứ thử nghĩ đi, hạnh phúc đàn bà từng nhọc lòng vun vén suốt ngần ấy năm bỗng bị người khác cuỗm tay trên, có hiền lành, dịu dàng cách mấy cũng trở nên điên rồ trong phút chốc.

Đàn ông đừng bao giờ nghĩ trái tim đàn bà dễ dãi muốn đi thì đi, mệt mỏi, chùn chân thì lại quay về tá túc. Cũng đừng bao giờ đặt hết mọi gánh nặng lên vai người phụ nữ Một khi đã đủ mạnh mẽ thì họ sẽ buông một cách nhẹ tênh những điều níu giữ bấy lâu nay.

Đàn bà không mạnh mẽ thì yếu đuối để ai xem. Chẳng ai quan tâm đến người đàn bà đó từng đớn đau, vật vã như thế nào đâu. Họ chỉ cười khoái trá vì bản thân là người chiến thắng và khiến đối thủ phải đau đớn đến không vực dậy được mà thôi.

Khi tình đã tàn nghĩa đã cạn, đàn bà sẽ tàn nhẫn hơn bao giờ hết - Ảnh 2
Đàn bà hà cớ gì cứ khổ vì đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Giống như trường hợp của một người mà tôi quen biết. Tôi mới gặp cô ấy cách đây không lâu. Người ta nói đúng không sai “gái một con trông mòn con mắt”, cô ấy đẹp lắm, đẹp một cách sắc sảo và mặn mà. Cô ấy nói rằng chồng cũ muốn quay lại. Nhưng cô đã cho anh ấy một bạt tai và ánh nhìn sắc lạnh thay vì một lời giải thích đôi co, dài dòng. 

Cô ấy nói không muốn yêu lại người cũ. Cô ấy không muốn bản thân giống như con cá vàng ngu ngốc cứ quanh quẩn ở một chỗ không biết lối ra. Yêu người cũ chẳng khác nào dùng lại chiếc khăn mặt đã cũ, dơ bẩn, nồng nặc mùi khó chịu. Cũng đúng, có ai lại can đảm nằm cạnh một người đã từng ngủ cùng ả đàn bà khác. Đàn ông ngoại tình như chiếc áo cũ, đã sờn vai, bạc màu rồi thì nên vứt đi, giữ lại chỉ chiếm chỗ của những chiếc áo mới, đẹp hơn, chất liệu tốt hơn.

Cô ấy cười nhiều hơn, biết cách nói đùa hơn. Nhưng tôi vẫn cảm thấy đâu đó trong những câu nói của cô ấy chất chứa quá nhiều buồn phiền. Chỉ là nó được ngụy trang quá hoàn hảo bởi vẻ ngoài xinh đẹp mà thôi. Có câu “người cười nhiều là người chịu đựng nỗi đau giỏi nhất”.

Tôi lại hỏi cô ấy không tiếc sao? Cô ấy lại nói đã từng thử níu kéo rồi nhưng kết quả vẫn là số không tròn trĩnh nên mới quyết định ly hôn. Giờ mà quay lại chỉ chứng minh mình là kẻ yếu đuối, hèn nhát.

Khi tình đã tàn nghĩa đã cạn, đàn bà sẽ tàn nhẫn hơn bao giờ hết - Ảnh 3
Đàn bà tuyệt tình sẽ không phải chịu tổn thương nữa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi xuân của đàn bà ngắn ngủi, cứ mãi chịu đựng nỗi đau thì sao không cho mình nhẫn tâm một lần. Nhẫn tâm buông bỏ, nhẫn tâm là người chủ động chấm dứt mối quan hệ. Đàn bà hãy thử một lần giành thế chủ động để thấy bản thân mình mạnh mẽ và kiên cường biết chừng nào. 

Một khi đã đi qua những giông bão của cuộc đời, đàn bà đừng tạo cho mình lớp trang điểm của một thiên sứ mà hãy chọn chiếc mặt nạ quỷ dữ, tàn độc và nhẫn tâm nhất. Người ta không tốt với mình thì hà cớ gì phải sống lương thiện với người đó. Phụ nữ một khi tình đã nhạt, nghĩa đã tan thì khi đó sẽ tàn nhẫn và tuyệt tình hơn bao giờ hết.

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