Khi ngoại tình, đàn ông sẽ nói những câu ‘huyền thoại’ này, phụ nữ chớ vội tin

Yêu - Hôn nhân 18/10/2017 07:16

Đàn ông ngoại tình, mười người hết chín người sẽ chối bay chối biến, thậm chí còn tìm cách khẳng định sự trong sạch của bản thân về mối quan hệ ngoài luồng đó.

Sau đây là những câu nói 'huyền thoại' đàn ông sẽ dùng để ngụy biện cho bản thân khi ngoại tình. Phụ nữ nên đọc và đừng vội tin vào những lời giả dối đó.

Anh chỉ có mình vợ thôi

Khi bạn nói chồng ngoại tình, tất nhiên anh ấy sẽ không giải thích gì ngoài câu nói “suốt cuộc đời này chỉ có vợ thôi”. Đó là câu nói khiến nhiều người phụ nữ mềm lòng và sẵn sàng bỏ qua hết những lỗi lầm của anh ấy.

Anh và cô ấy chỉ là bạn bè, không có gì hết

Khi ngoại tình, đàn ông sẽ nói những câu ‘huyền thoại’ này, phụ nữ chớ vội tin - Ảnh 1
Khi bị phát hiện ngoại tình, đàn ông sẽ phủ nhận mối quan hệ đó ngay lập tức - Ảnh minh họa: Internet

Khi bị vợ phát hiện ngoại tình, chồng sẽ không thừa nhận mà chỉ nói mình vô tội. "Anh chỉ xem cô ấy là bạn bè, tuyệt đối không có chuyện gì xảy ra hết". Tất nhiên ai mà không có bạn bè, đó là câu nói ngụy biện hay nhất mà đàn ông thường dùng để chứng minh bản thân mình trong sạch.

Em chỉ suy nghĩ lung tung

“Đàn bà cứ tự ảo tưởng, suy nghĩ lung tung rồi nhìn đâu cũng thấy người ta ngoại tình”. Đó là câu nói tung hỏa mù của đàn ông khi vô tình bị phát hiện lăng nhăng bên ngoài. Tất nhiên những bà vợ nhẹ dạ cả tin sẽ tin tưởng câu nói đó là đúng. Thậm chí còn tự hỏi ngược lại bản thân là “Liệu mình có quá đa nghi hay không?”. Rồi sau đó, đàn bà sẽ nhẹ nhàng bỏ qua tất cả và tin tưởng người đàn ông của mình để gia đình được hạnh phúc, ấm êm.

Anh không ngờ em lại nghĩ như vậy

Khi ngoại tình, đàn ông sẽ nói những câu ‘huyền thoại’ này, phụ nữ chớ vội tin - Ảnh 2
Đàn ông sẽ khôn khéo đổ lỗi cho vợ - Ảnh minh họa: Internet

Đây là câu nói đàn ông thường dùng để đổ lỗi ngược cho vợ và anh ta hoàn toàn vô tội trong câu chuyện này. Những câu nói như “Anh không ngờ em lại nghĩ như vậy” hay “Anh không hiểu em đang nói gì” sẽ khiến cho chị em phụ nữ mềm lòng và còn tự kiểm điểm lại những hành động của mình. Thậm chí họ còn nghĩ chắc mình đã sai rồi tự hứa sẽ sửa lỗi.

Anh buồn quá! Em không tin anh

Trong hôn nhân, niềm tin là điều quan trọng nhất để níu giữ một mối quan hệ. Đàn bà thường yếu lòng, không muốn làm cho người đàn ông của mình buồn hay đau khổ. Dường như người đàn ông ngoại tình luôn nói câu này để đổ lỗi cho vợ không còn tin tưởng họ nữa. "Nếu vợ chồng không tin tưởng lẫn nhau thì chia tay đi", khi đó người vợ sẽ bắt đầu sợ hãi và ra sức níu kéo, không còn dám trách móc chồng.

Miễn là anh có trách nhiệm với gia đình là được

Đàn ông thường nghĩ chuyện tòm tem bên ngoài là điều bình thường. "Đàn ông ai không ham mê của lạ, nhưng miễn có trách nhiệm với vợ con là được", một khi đàn bà bị câu nói đó làm mềm lòng thì không khác nào tháo cương cho con ngựa hoang chạy.

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