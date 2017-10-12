Gửi nhân tình của chồng chị: Làm người thứ 3, nhục nhã thế đấy em có chịu được mãi không?

Ngày chị biết chồng chị có những phút giây ngoài vợ ngoài chồng với em, chị rất muốn cào xé em cho thỏa uất hận, để trút đi những tổn thương mà chị phải chịu đựng. Thế nhưng, chị đã không làm như thế, chị cũng không hỏi xem tại sao chồng chị lại tàn nhẫn với chị mà chỉ muốn hỏi em: nếu đã biết làm người thứ ba , thân phận bị vùi lấp như vậy, tại sao em lại cứ muốn lao vào?

Chị chẳng oán trách em, cũng chẳng oán trách chồng mình bởi tình cảm sao có thể phân biệt ai đúng ai sai. Em và chồng chị chỉ sai ở chỗ cả hai gặp nhau vào khoảng thời gian sai lầm, và tất nhiên chính thái độ và cách hành xử trước sai lầm của chính mình quyết định việc em có xứng đáng được cuộc đời tha thứ hay không.

Trước đây chị từng nghĩ tình yêu là cả cuộc đời mình, vì người đàn ông mình yêu chị có thể sống chết không màng nhưng đến khi phát hiện người đàn ông ngày ấy có vợ chị đã tỉnh ngộ ra. Chị hiểu rằng, dù ta có yêu họ đến đâu thì khi biết mình vô tình trở thành người thứ ba thì điều nên làm nhất là buông tay để họ trở về bên gia đình Buông tay để những đứa trẻ có niềm hạnh phúc trọn vẹn bên người cha đáng kính, bên gia đình có đủ mẹ đủ cha, để hạnh phúc gia đình người ta trọn vẹn.

Chị biết em yêu chồng chị thật lòng, nhưng em ơi đàn ông tham lam lắm, những phút ngoài vợ ngoài chồng không bao giờ là đủ để họ đánh đổi bằng sĩ diện, lòng tự trọng, cũng không đủ để họ đánh đổi với vợ con mình để đến bên em.

Em ơi, chẳng ai có thể tự nhận mình hạnh phúc khi thứ mình được nhận là một tình yêu dư thừa, nông cạn và không toàn tâm toàn ý. Chồng chị không đứng đắn nên mới dây dưa với em, bởi nếu đứng đắn anh ấy đã không lừa dối và lợi dụng con tim em khi đã yên bề gia thất. Thế nhưng, chị mong em đừng nhân danh tình yêu mà làm trái ngược những nguyên tắc và giới hạn đạo đức của một con người, đừng nhân danh tình yêu để làm gia đình chị thêm xào xáo, cũng đừng lợi dụng tình yêu để cướp đi bố của con chị.

Là phụ nữ hiện tại sẽ quyết định tương lai của mình, em nghĩ tương lai em có vui không khi giờ đây em đang nép mình ‘làm lẻ’. Kẻ chen chân muôn đời vẫn bị điều tiếng cay nghiệt của miệng đời, dù em có muốn chối bỏ cũng không được. Sự mặc cảm khi sánh bước bên đàn ông của người khác, nằm chung giường với đàn ông của người khác, hôn đàn ông của người khác có khiến em cảm thấy tủi thân và ghê tởm chính mình không. Tin chị đi, nỗi dằn vặt, ô nhục khi chấp nhận làm nhân tình sẽ đi theo em cả cuộc đời, dằn vặt em cho đến cuối cuộc đời.

Nhân tình của chồng chị ơi, nếu đã biết làm người thứ ba bị vùi lấp và ê chề như vậy cớ sao em vẫn muốn lao vào.

Đừng biện minh tình yêu khiến em trở nên xuẩn ngốc, em không đủ mạnh mẽ để dứt khoát khỏi mối quan hệ trái ngang. Rồi em sẽ thấy, sau những lén lút hẹn hò, sau khi bị bắt quả tang tận giường, bị người quen của gia đình chị lên án thì em mới thực sự bừng tỉnh. Em sẽ nhận ra rằng, đáng ra nếu trao tình yêu này cho người đàn ông độc thân em sẽ nhận được trọn vẹn chân tình, những vì trao nhầm cho đàn ông có vợ em chỉ nhận về chút nửa vời mông lung.

Chưa kể, một người chồng phản bộ vợ con để đến với em rồi sẽ ‘ngụa quen đường cũ’, rồi sẽ cho em vào quá khứ mà đến với nhân tình thứ…n. Vậy thì em gái ơi, sao em lại phí hoài thanh xuân vô giá cho người đàn ông không đáng giá một xu, một người đàn ông không bao giờ có thể cho em tương lai gắn bó. Em có chịu được không khi nghe người ta gọi em là ‘đồ giật chồng người ta’, ‘ con giáp thứ 13’, ‘bồ nhí’,… dù em có hết sức phân bua thì chẳng ai thèm nghe em nói.

Nhân tình của chồng chị ơi, làm người thứ ba nhục nhã thế đấy em có chịu được không? Làm người thứ ba em sẽ không còn là chính mình nữa, em tự biến mình thành kẻ xấu xa tệ hại, là kẻ cơ hội tàn nhẫn. Vậy nên em ơi, hãy trao tin yêu cho người đàn ông độc thân xứng đáng, hãy cho mình quyền được hạnh phúc công khai, hãy đứng bên cạnh và chúc phúc cho gia đình chị, có được không em?