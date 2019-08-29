Đây là lý do vì sao ngày càng nhiều phụ nữ không muốn lấy chồng, sợ phải lấy chồng...

Thay vì tò mò vì sao phụ nữ không muốn lấy chồng, đàn ông hãy trả lời xem lấy chồng thì phụ nữ sẽ nhận được điều gì tốt đẹp?

Phụ nữ kết hôn phải bỏ ra rất nhiều thứ, hi sinh cũng không ít điều, nhưng thứ họ nhận lại chỉ là thua thiệt, ấm ức. Dưới đây chính là 7 lý do vì sao ngày càng nhiều phụ nữ không muốn lấy chồng, đàn ông nên đọc để thương vợ hơn. Phụ nữ không muốn lấy chồng vì sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu, chồng chẳng dám lên tiếng bênh vực vợ - Ảnh minh họa: Internet 1. Phụ nữ lấy chồng, phải rời xa gia đình, rời xa bố mẹ để đi làm dâu. Phải dốc sức chăm sóc, yêu thương gia đình chồng nhưng chưa chắc được nhận lại điều tương tự. Đặc biệt, cám cảnh mẹ chồng nàng dâu, mẹ chồng hà khắc, ghét bỏ con dâu khiến chị em nhiều đêm khóc ròng. Trong khi đấy, đàn ông vẫn sống ở nhà anh ta, vẫn được mẹ cha bênh vực, chiều chuộng mà chẳng cần nhìn trước ngó sau.

2. Phụ nữ lấy chồng, chín tháng mười ngày thai nghén, chịu biết bao nhiêu mệt mỏi để sinh con cho chồng. Để rồi, khi họ xồ xề, tăng cân, bụng đầy vết rạn, người đầy mùi bỉm sữa, chẳng có được một giấc ngủ sâu. Đàn ông đã không thương vợ thì chớ, lại còn quay sang chán chê, dè bỉu. Trong khi đấy, sinh con đàn ông chẳng phải chịu bất cứ khổ cực nào, thậm chí, đến chăm con họ cũng đùn đẩy hết cho vợ. Phụ nữ lấy chồng, sợ nhất là gặp phải người chồng vũ phu, không chung thủy - Ảnh minh họa: Internet 3. Phụ nữ lấy chồng, chỉ biết mỗi chồng, hết sức yêu thương, tận tâm chăm sóc, một lòng thủy chung. Nếu trót say nắng ai sẽ bị cả thiên hạ chửi rủa, mắng nhiếc là thứ đàn bà lăng loàn, hư thân trắc nết. Trong khi đấy, đàn ông ngoại tình người đời chỉ tặc lưỡi “ôi dào, đàn ông ấy mà, tam thê tứ thiếp”.

4. Phụ nữ lấy chồng, sau giờ tan tầm phải tất bật cơm nước, chợ búa, dạy dỗ con cái. Họ phái gánh vác hàng tá việc nhà, áp lực công việc chốn công sở cũng chẳng dám ca thán. Đàn ông lấy vợ, có thêm giúp việc không lương, có người phục vụ từ A đến Z, có thể thản nhiên nằm ườn xem bóng đá khi vợ oằn lưng tự bào mòn thanh xuân. Phụ nữ không muốn lấy chồng vì sợ ánh mắt dò xét của cha mẹ chồng, sợ sống trong cùng một nhà nhưng mình bị xem như người dưng nước lã - Ảnh minh họa: Internet 5. Phụ nữ lấy chồng, ngoài những trách nhiệm không tên còn phải dè chừng trước cha mẹ chồng. Họ sợ ánh mắt dò xét, sợ sống trong cùng một nhà nhưng mình bị xem như người dưng nước lã. Mỗi khi vợ chồng hục hặc, chồng luôn đúng, vợ dù đúng vẫn bị buộc phải nhận sai trong tủi hờn. 6. Phụ nữ lấy chồng, vì yêu mà nhún nhường bao dung, mà nghĩ thay cho chồng. Đàn ông lấy vợ, chỉ muốn được nhận chứ chẳng chịu cho, ích kỷ đến mức khiến mình trở thành người chồng vô tâm đến tàn nhẫn mà chẳng hề hay biết. 7. Cuối cùng, là đàn ông, dù độc thân hay đã kết hôn cũng đừng quên rằng, phụ nữ sinh ra là để được yêu thương. Đừng vì sự hời hợt của bản thân mà khiến cô ấy phải rơi nước mắt, phải hối hận vì đã lấy nhầm chồng.

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