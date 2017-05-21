Đây là lý do các chàng tìm đến búp bê tình dục và 'ngó lơ' người thật

Yêu - Hôn nhân 21/05/2017 15:10

Búp bê tình dục là một sản phẩm hỗ trợ "chuyện ấy" của người Nhật Bản và chúng đang lưu hành rộng rãi trên toàn thế giới. Tuy nhiên, ở các nước có văn hóa "kín đáo" như nước ta thì chúng còn rất xa lạ.

Mục đích ban đầu của việc sản xuất búp bê tình dục là để giúp giải quyết các nhu cầu tình dục, cho những đối tượng đang gặp vấn đề trong quan hệ nam nữ, đặc biệt là đàn ông.

Điều gì đã khiến cho phái mạnh sẵn sàng chi một khoản tiền lớn để mua và bỏ qua sự kỳ thị của cộng đồng để "yêu" những người tình vô hồn này. 

Những "cô nàng" quá xinh đẹp

Nhật Bản nổi tiếng là đất nước với những sản phẩm đẹp mắt và chất lượng, các sản phẩm trong ngành công nghiệp búp bê tình dục cũng không ngoại lệ. Các nàng búp bê này có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp và cuốn hút, khuôn mặt của "các cô" được chọn lọc từ nhiều hình mẫu người đẹp để phù hợp thị hiếu của các chàng.

Đây là lý do các chàng tìm đến búp bê tình dục và 'ngó lơ' người thật - Ảnh 1
Vẻ đẹp kiều diễm và y như thật của búp bê tình dục - Ảnh: Internet

Các nhà chế tác chăm chút cho từng chi tiết nhỏ nhất như da, tóc để khiến "nàng" trông như thật nhất.

Ông Li Chen, 58 tuổi, sống tại Quý Châu (Trung Quốc) là một trong những người yêu vẻ đẹp kiều diễm của các "nàng", vì vậy mà sẵn sàng chi đến 100.000 nhân dân tệ để mua khoảng 100 bộ quần áo, nhiều đồ trang điểm cho 7 "người tình" của mình. Ngoài ra, ông Li còn chi tiền tổ chức tiệc sinh nhật, đi du lịch và làm clip ca nhạc cho các nàng búp bê này.

Đây là lý do các chàng tìm đến búp bê tình dục và 'ngó lơ' người thật - Ảnh 2
Ông Li tổ chức sinh nhật cho các "người tình" của mình cùng con trai - Ảnh: Internet

Vào dịp sinh nhật 18 tuổi của con trai mình, anh Yang Yang, ông Li đã tặng con một "cô bạn gái" bằng silicone. Ông giải thích lý do tặng món quà này cho con vì muốn bảo vệ anh khỏi những bệnh tình dục có thể mắc phải nếu tìm sự giải tỏa nhu cầu ở bên ngoài.

Đây là lý do các chàng tìm đến búp bê tình dục và 'ngó lơ' người thật - Ảnh 3
Anh Yang chăm sóc cho "cô bạn gái" được cha tặng cho - Ảnh: Internet

Anh Yang không hề ghê sợ trước món quà của bố mà còn rất trân trọng, bởi anh cảm thấy "cô ấy" lấp đầy được vai trò của người phụ nữ trong gia đình. 

Những "cô gái" chung thủy

Những người đàn ông sống một mình hoặc phải xa vợ thường xuyên sẽ cảm thấy cô đơn và thiếu thốn trong "chuyện ấy". Do đó, họ tìm đến những cô nàng búp bê tình dục để lấp đầy sự trống trải trên "giường" cũng như về tâm lý. 

Trang The Washington Post của Mỹ từng đưa tin về người đàn ông tên Senji Nakajima, 61 tuổi, ở Tokyo (Nhật Bản). Dù đã kết hôn và có hai con nhưng do công việc, ông không thể ở cùng gia đình. Để giảm bớt sự cô đơn khi sống một mình, ông đã rước Saori - tên của nàng búp bê tình dục - về ở cùng.

Đây là lý do các chàng tìm đến búp bê tình dục và 'ngó lơ' người thật - Ảnh 4
Ông Senji làm mọi việc cùng với Saori như một người vợ - Ảnh: Internet

Đây là lý do các chàng tìm đến búp bê tình dục và 'ngó lơ' người thật - Ảnh 5
Ngủ cùng cô búp bê khiến ông Senji cảm thất bớt cô đơn khi sống một mình - Ảnh: Internet

Sau vài tháng ở cùng "người tình", ông cảm thấy nàng dường như có cảm xúc riêng và không hề vô tri vô giác. Đối với ông Senji, Saori là người luôn ở bên cạnh, không bao giờ phản bội và luôn lắng nghe mọi tâm sự khiến ông cảm thấy cuộc sống tươi sáng và phong phú hơn.

Việc sử dụng búp bê tình dục thỏa mãn "chuyện ấy" có tốt không?

Tiến sĩ Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện nghiên cứu Phát triển Xã hội cho rằng, việc những người đàn ông, sử dụng búp bê tình dục cho "chuyện ấy" khi không có điều kiện tiếp xúc với phụ nữ ngoài đời thật là không có vấn đề gì, thậm chí nếu điều độ được thì còn là một khía cạnh tốt.

Bác sĩ Lương Văn Vệ, Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa Nam học và hiếm muộn Hà Nội cũng từng chia sẻ ý kiến, về việc sử dụng các nàng búp bê này khá an toàn, không viêm nhiễm, không ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, bác sĩ Vệ cũng cho biết thêm hầu hết những người sử dụng búp bê tình dục đều là những người độc thân, ly hôn hay mất vợ, còn những người có gia đình thì rất ít có nhu cầu sử dụng những sản phẩm này.

Việc sử dụng "người tình" giả không thể thay thể được so với người thật, vì thế chỉ nên sử dụng khi thật cần thiết.

Từ khóa:   quan hệ tình dục quan hệ vợ chồng búp bê tình dục

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 1 giờ 28 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 2 giờ 28 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 4 giờ 28 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 5 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng