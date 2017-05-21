Điều gì đã khiến cho phái mạnh sẵn sàng chi một khoản tiền lớn để mua và bỏ qua sự kỳ thị của cộng đồng để "yêu" những người tình vô hồn này.

Mục đích ban đầu của việc sản xuất búp bê tình dục là để giúp giải quyết các nhu cầu tình dục, cho những đối tượng đang gặp vấn đề trong quan hệ nam nữ, đặc biệt là đàn ông.

Nhật Bản nổi tiếng là đất nước với những sản phẩm đẹp mắt và chất lượng, các sản phẩm trong ngành công nghiệp búp bê tình dục cũng không ngoại lệ. Các nàng búp bê này có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp và cuốn hút, khuôn mặt của "các cô" được chọn lọc từ nhiều hình mẫu người đẹp để phù hợp thị hiếu của các chàng.

Các nhà chế tác chăm chút cho từng chi tiết nhỏ nhất như da, tóc để khiến "nàng" trông như thật nhất.

Ông Li Chen, 58 tuổi, sống tại Quý Châu (Trung Quốc) là một trong những người yêu vẻ đẹp kiều diễm của các "nàng", vì vậy mà sẵn sàng chi đến 100.000 nhân dân tệ để mua khoảng 100 bộ quần áo, nhiều đồ trang điểm cho 7 "người tình" của mình. Ngoài ra, ông Li còn chi tiền tổ chức tiệc sinh nhật, đi du lịch và làm clip ca nhạc cho các nàng búp bê này.

Vào dịp sinh nhật 18 tuổi của con trai mình, anh Yang Yang, ông Li đã tặng con một "cô bạn gái" bằng silicone. Ông giải thích lý do tặng món quà này cho con vì muốn bảo vệ anh khỏi những bệnh tình dục có thể mắc phải nếu tìm sự giải tỏa nhu cầu ở bên ngoài.

Anh Yang không hề ghê sợ trước món quà của bố mà còn rất trân trọng, bởi anh cảm thấy "cô ấy" lấp đầy được vai trò của người phụ nữ trong gia đình.

Những "cô gái" chung thủy

Những người đàn ông sống một mình hoặc phải xa vợ thường xuyên sẽ cảm thấy cô đơn và thiếu thốn trong "chuyện ấy". Do đó, họ tìm đến những cô nàng búp bê tình dục để lấp đầy sự trống trải trên "giường" cũng như về tâm lý.

Trang The Washington Post của Mỹ từng đưa tin về người đàn ông tên Senji Nakajima, 61 tuổi, ở Tokyo (Nhật Bản). Dù đã kết hôn và có hai con nhưng do công việc, ông không thể ở cùng gia đình. Để giảm bớt sự cô đơn khi sống một mình, ông đã rước Saori - tên của nàng búp bê tình dục - về ở cùng.

Sau vài tháng ở cùng "người tình", ông cảm thấy nàng dường như có cảm xúc riêng và không hề vô tri vô giác. Đối với ông Senji, Saori là người luôn ở bên cạnh, không bao giờ phản bội và luôn lắng nghe mọi tâm sự khiến ông cảm thấy cuộc sống tươi sáng và phong phú hơn.

Việc sử dụng búp bê tình dục thỏa mãn "chuyện ấy" có tốt không?

Tiến sĩ Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện nghiên cứu Phát triển Xã hội cho rằng, việc những người đàn ông, sử dụng búp bê tình dục cho "chuyện ấy" khi không có điều kiện tiếp xúc với phụ nữ ngoài đời thật là không có vấn đề gì, thậm chí nếu điều độ được thì còn là một khía cạnh tốt.

Bác sĩ Lương Văn Vệ, Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa Nam học và hiếm muộn Hà Nội cũng từng chia sẻ ý kiến, về việc sử dụng các nàng búp bê này khá an toàn, không viêm nhiễm, không ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, bác sĩ Vệ cũng cho biết thêm hầu hết những người sử dụng búp bê tình dục đều là những người độc thân, ly hôn hay mất vợ, còn những người có gia đình thì rất ít có nhu cầu sử dụng những sản phẩm này.

Việc sử dụng "người tình" giả không thể thay thể được so với người thật, vì thế chỉ nên sử dụng khi thật cần thiết.