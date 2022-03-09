Ngoài những giấc mơ đầy ma mị về việc bị rượt đuổi, không mặc quần áo ở nơi công cộng hoặc rơi vào khoảng trống vô định thì giấc mơ về việc người yêu ngoại tình cũng rất phổ biến. Điều này có nghĩa là gì? Chúng ta có nên lo lắng nếu nó lặp đi lặp lại? Có nên quên nó đi hay không? Không có cách giải thích nào phù hợp với tất cả mọi người, nhưng kinh nghiệm chuyên môn của các chuyên gia có thể giúp chúng ta trả lời những câu hỏi này.

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Nhà tâm lý học Nacho Coller giải thích: "Nếu đang trong giai đoạn tình cảm, bạn nhận thấy có khoảng cách giữa mình và người ấy hoặc có những dấu hiệu liên quan đến sự không chung thủy hay trực tiếp bắt gặp anh ấy lừa dối mình thì rất dễ xuất hiện những giấc mơ kiểu này. Bởi vì hầu hết các giấc mơ đều tiếp nối những gì xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta". Mặc dù các chuyên gia nói rằng không thể thực hiện một phân tích phổ quát về các giấc mơ này, nhưng họ xác nhận rằng những giấc mơ này là kết quả của những thứ tiêu cực và chúng sẽ lớn dần theo thời gian nếu chúng ta đang trải qua những khó khăn hoặc căng thẳng. Ông cho biết thêm: "Khoảng 80% các giấc mơ là kết quả của cảm giác tiêu cực". Chuyên gia cho biết: "Mơ thấy người yêu của bạn đang lừa dối bạn không có nghĩa là anh ấy không yêu bạn. Đó có thể là do có những vấn đề chưa được giải quyết trong cuộc sống của bạn, những mâu thuẫn vô tình tồn tại trong tiềm thức."