Các anh em đã bao giờ gặp tình trạng người yêu hay vợ của mình ghen tuông chỉ vì "nằm mơ" thấy mình ngoại tình với cô đồng nghiệp hoặc chị hàng xóm chưa. Cùng lý giải những nguyên nhân về giấc mơ của các chị em để tránh bị "ăn hành" nhé!
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Ngoài những giấc mơ đầy ma mị về việc bị rượt đuổi, không mặc quần áo ở nơi công cộng hoặc rơi vào khoảng trống vô định thì giấc mơ về việc người yêu ngoại tình cũng rất phổ biến. Điều này có nghĩa là gì? Chúng ta có nên lo lắng nếu nó lặp đi lặp lại? Có nên quên nó đi hay không? Không có cách giải thích nào phù hợp với tất cả mọi người, nhưng kinh nghiệm chuyên môn của các chuyên gia có thể giúp chúng ta trả lời những câu hỏi này.
Nhà tâm lý học Nacho Coller giải thích: "Nếu đang trong giai đoạn tình cảm, bạn nhận thấy có khoảng cách giữa mình và người ấy hoặc có những dấu hiệu liên quan đến sự không chung thủy hay trực tiếp bắt gặp anh ấy lừa dối mình thì rất dễ xuất hiện những giấc mơ kiểu này. Bởi vì hầu hết các giấc mơ đều tiếp nối những gì xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta". Mặc dù các chuyên gia nói rằng không thể thực hiện một phân tích phổ quát về các giấc mơ này, nhưng họ xác nhận rằng những giấc mơ này là kết quả của những thứ tiêu cực và chúng sẽ lớn dần theo thời gian nếu chúng ta đang trải qua những khó khăn hoặc căng thẳng. Ông cho biết thêm: "Khoảng 80% các giấc mơ là kết quả của cảm giác tiêu cực". Chuyên gia cho biết: "Mơ thấy người yêu của bạn đang lừa dối bạn không có nghĩa là anh ấy không yêu bạn. Đó có thể là do có những vấn đề chưa được giải quyết trong cuộc sống của bạn, những mâu thuẫn vô tình tồn tại trong tiềm thức."
Như nhà phân tích giấc mơ Lauri Quinn Loewenberg tiết lộ với tạp chí Bustle , mơ thấy bị phản bội là một trong năm chủ đề phổ biến nhất của những người yêu nhau. Ông cũng tiết lộ thêm về việc nên ngồi xuống và nói chuyện về các vấn đền mà cả hai đang gặp phải. Ông nói: “Những giấc mơ giống như một bộ não thứ hai, nhưng nó trung thực hơn. Cảm giác bất an không kiểm soát được là nguyên nhân rất có thể gây ra loại ác mộng này. Chỉ cần một chút cảm giác không an toàn bộ não của bạn đã có thể biến nó thành một giấc mơ sống động về sự phản bội".
Cho dù những giấc mơ về việc người yêu ngoại tình có lặp đi lặp lại các chuyên gia khuyên bạn nên nói cho người yêu của bạn biết và không nên cho rằng đó là một thông điệp đến từ tương lai. "Có lẽ nó ẩn chứa nỗi sợ bị bỏ rơi, lo lắng chia tay hoặc ám ảnh việc bị "cắm sừng" trong quá khứ... nhưng có lẽ giấc mơ không có quá nhiều ý nghĩa ”, chuyên gia cho biết.