Đàn ông thương vợ đều làm điều này mỗi ngày mà không biết chán

Yêu - Hôn nhân 05/11/2017 12:37

Tình yêu, sự chung thủy không cần ở những gì quá to tát, những gì quá xa vời mà đôi khi chỉ là những điều bình dị, giản đơn nhất mà nhiều người đã vô tình lãng quên nó.

Bất cứ người phụ nữ nào cũng đều thích được người đàn ông của mình ôm, ôm kiểu gì cũng thích. Ôm khi ngủ, ôm từ phía sau hay cái ôm trực diện. Bởi với phụ nữ cái ôm của người đàn ông cho thấy anh ấy có thực sự yêu thương hay không, mong muốn được che chở người phụ nữ của mình hay không. Cái cảm giác ấm áp, thân quen từ hơi ấm của người đàn ông tỏa ra mang đến cho người đàn bà cảm giác yên tâm và mãn nguyện.

Với đàn bà, với người phụ nữ đã làm vợ, làm mẹ họ sẽ không yêu cầu chồng phải dành tặng những món quà xa xỉ hay những thứ đắt tiền. Mà với họ những cử chỉ nhẹ nhàng, ân cần từ chồng là đủ. Thế nên nếu yêu vợ đừng quên ôm cô ấy vào mỗi buổi sáng khi thức dậy. Dành tặng cho cô ấy một nụ hôn ngọt ngào thay cho lời tạm biệt trước khi đi làm. Hành động tuy nhỏ thôi nhưng ẩn chứa bao tình cảm, bao cảm xúc trong đó và khiến người phụ nữ cảm thấy hạnh phúc, thấy được tầm quan trọng trong trái tim người đàn ông của mình.

Một cái ôm bất ngờ từ phía sau cũng đủ làm phụ nữ hạnh phúc rồi. Sẽ rất lãng mạn khi cô ấy đang chăm chú nấu nướng hay làm việc nhà mà bạn đột nhiên đến và siết chặt eo cô ấy cùng lời nói ngọt ngào rằng “cảm ơn em đã đến bên anh” hay “anh yêu em”. Với phụ nữ cái ôm từ đằng sau luôn chứa đựng nhiều điều ngọt ngào và lãng mạn. Cảm giác có ai đó muốn giữ chặt lấy mình, hơi ẩm tỏa ra cùng mùi hương cơ thể của chàng mang đến sự ấm áp và tràn đầy năng lượng.

Đàn ông thương vợ đều làm điều này mỗi ngày mà không biết chán - Ảnh 1
Cái cảm giác ấm áp, thân quen từ hơi ấm của người đàn ông tỏa ra mang đến cho người đàn bà cảm giác yên tâm và mãn nguyện - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà thích được ôm bởi cái ôm từ người đàn ông mà họ yêu, họ thương sẽ giúp phụ nữ cảm nhận được tình yêu rộng lớn, bao la từ người đàn ông của mình. Cảm giác bao trọn trong vòng tay ai đó là điều rất tuyệt vời mà bất cứ người phụ nữ cũng thích và mong muốn được nhận mỗi ngày từ người đàn ông của mình.

Và một điều nữa đàn ông hãy nhớ, đừng quên ôm cô ấy mỗi khi ngủ bởi nếu còn yêu chắc chắn đàn ông sẽ trân trọng, yêu thương người phụ nữ của mình. Một cái ôm ấm áp, tràn đầy cảm xúc sẽ giúp cô ấy an tâm rằng bạn chung thủy. Đàn bà cũng rất thích được gối đầu lên tay chồng, lên ngực và vuốt ve để cảm nhận hơi ấm từ người đàn ông, cảm nhận tình yêu chân thành. Cái ôm sẽ như một liều thuốc tuyệt vời đưa người phụ nữ của bạn dễ dàng đi vào giấc ngủ bởi cảm giác an toàn và được che chở từ người đàn ông yêu thương.

Đàn ông thương vợ đều làm điều này mỗi ngày mà không biết chán - Ảnh 2
Một cái ôm ấm áp, tràn đầy cảm xúc sẽ giúp cô ấy an tâm rằng bạn chung thủy - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ đơn giản vậy đó. Với phụ nữ hạnh phúc chỉ là những điều giản đơn bằng sự quan tâm xuất phát từ người đàn ông của mình. Chỉ có điều đàn ông có muốn làm hay không mà thôi?

Đợi chờ chồng người, vô vọng bi ai nhường nào…

Đợi chờ chồng người, vô vọng bi ai nhường nào…

Một người là vợ mà vẫn phải chờ chồng mình yêu trọn vẹn. Một kẻ lại mặc tháng năm mà bình thản đợi chồng người. Ai vô vọng hơn ai, ai bi thương hơn ai, liệu anh có muốn đợi để xem đến cùng?

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông thương vợ ôm vợ

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 2 giờ 5 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 2 giờ 50 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 3 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp