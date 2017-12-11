Đàn bà yêu hay lấy chồng là để sống tốt hơn. Và tình yêu và hôn nhân đúng nghĩa sẽ không khiến người ta đánh mất chính mình.

Cá tính Đàn bà khi yêu thường có phần dựa dẫm vào đàn ông. Đây không hẳn là sự ủy lụy , mà bản chất ban sơ của đàn bà chính là yếu đuối và cần sự chở che. Đó là lý do có sự xuất hiện của đàn ông và đàn bà luôn cần đàn ông. Nhưng cần không có nghĩa là nhất định phải làm mọi thứ để giữ, cũng không nhất thiết phải thay đổi mình để được yêu thương hơn. Trong tình yêu và ngay cả hôn nhân, thay đổi là cần nhưng đánh mất mình thì chưa khi nào là đúng. Đàn bà thương thế nào cũng đúng, chỉ vì yêu mà phản bội mình mới là sai. Cốt cách bản ngã của đàn bà chính là cá tính. Đẹp bà đẹp chưa đủ, đàn bà có cá tính mới là thu hút. Vì không là hoàn hảo nhưng sẽ là duy nhất. Đàn bà nổi bật, đàn bà riêng biệt cũng từ cá tính này mà ra. Và người đàn ông đàn bà yêu cũng vì một phần cá tính này mà nguyện liêu xiêu một đời. Do đó, đàn bà sai chính là vì vài lần không chịu nổi mâu thuẫn, khó lòng dung hòa mà bất chấp đánh đổi cá tính của mình. Đàn bà nên nhớ, mọi thứ đều có thể đổi thay, đàn ông cũng vậy, chỉ có bản thân mình là phải vẹn nguyên đến cùng. Nếu họ không thể chấp nhận bạn là như thế, thì cứ để họ đi. Vì vốn dĩ nếu họ đã không muốn ở lại, thì bạn thay đổi ra sao cũng bằng không.

Đáng tiếc là không phải đàn bà nào cũng nhận ra điều đó. Tình yêu nhiều khi khiến người ta không bình tĩnh nổi, cứ thấy hy sinh là đúng, thay đổi đến mức không còn nhận ra chính mình. Họ rốt cuộc cũng chỉ thấy duy nhất một người đàn ông, cố gắng vừa khít đời mình với đối phương. Nhưng họ quên mất rằng, đàn ông không giống như phụ nữ, họ sẽ không vì ai mà thay đổi mình để phù hợp hơn. Đàn ông rồi sẽ đi tìm sự phù hợp khác khi phải đổi thay. Và đàn bà cả đời cũng không nuông chiều nổi những tham vọng không ngừng của đàn ông. Đổi thay rồi lại thay đổi, đàn bà mất chính mình, mất luôn cả đàn ông.

Kiêu hãnh và tự trọng Với đàn bà, kiêu hãnh nên là thứ quan trọng hơn cả tình yêu và đàn ông. Kiêu hãnh đáng giá đến mức đàn bà có thể không cần đàn ông, chứ buộc phải giữ tự trọng của mình. Thật ra, đàn bà không cần kiêu hãnh để ngẩng đầu tự hào, để khoe khoang với thiên hạ. Đàn bà chỉ cần kiêu hãnh để được là chính mình, có tiếng nói và tự bảo vệ được bản thân và gia đình. Đàn bà kiêu hãnh, dễ thấy lắm. Họ luôn yêu thương bản thân mình. Họ có thể không có tình yêu nhưng vẫn tự tìm hạnh phúc, họ không muốn bản thân tủi hổ. Họ có thể bỏ chồng, nhưng chắc chắn không bỏ rơi mình và con. Họ rạch ròi tới mức tàn nhẫn, buông dứt bỏ tận, quay lưng đi là xem như không. Họ cầm lên được thì chắc chắn sẽ bỏ xuống được. Họ không dựa dẫm, càng không cần tiền của đàn ông. Họ tự làm, tự sống, thế nào cũng độc lập. Vì họ biết, đàn bà bất hạnh, chính là sống không thẹn với lòng, sống tự do tự tại, sống không khiến mình tự tổn thương. Cái gì nặng lòng, mệt dạ thì nhất định phải bỏ. Đàn bà kiêu hãnh, họ hết mình và cũng tuyệt tình hết mức. Vốn dĩ, đàn bà khi yêu, lắm lúc khó lòng mà giữ nổi kiêu hãnh. Có sao thì cũng chỉ là đàn bà, lòng mềm dạ mỏng, thế nào cũng có khi liêu xiêu hạ mình. Nhưng đừng quên, nếu bạn không tự trọng mình thì đàn ông sẽ đến lúc giẫm đạp kiêu hãnh của bạn. Yêu vừa, thương đủ, bảo vệ chính tự trọng của mình thì đàn bà mới mong hạnh phúc. Đàn ông có thể bỏ, chứ kiêu hãnh thì không được buông, đàn bà nhé!

Thấy chồng NHÌN GÁI vợ khôn không GHEN, chỉ làm việc này khiến đàn ông nể phục, tự khắc ‘dẹp’ luôn thói trăng hoa Đàn ông nào chả thích nhìn gái đẹp, nhưng nhìn hoài sẽ dễ thành thói, từ đó mà ngoại tình lúc nào cũng không hay. Đàn bà khôn không vì vậy ghen tuông dữ dội, chỉ nhẹ nhàng vài “chiêu” là khiến chồng chừa luôn thói tòm tèm!

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