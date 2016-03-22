9 điều bạn sẽ hối hận nếu làm sau khi chia tay

Không ai chia tay mà “ổn” cả, bất luận bạn là người chia tay hay bị chia tay, cảm giác day dứt giằng xé sẽ theo bạn một thời gian ngắn hay dài tùy vào mức độ sâu nặng và khả năng hồi phục của bạn. Bạn cứ khóc cho thỏa thích, tâm sự hết nỗi lòng với bạn bè, trải qua cảm giác ngồi một mình bên ly cà phê. Trong giai đoạn đầu hậu chia tay này, bạn càng thành thật với lòng mình bao nhiêu thì bạn càng dễ sớm vượt qua bao nhiêu.

Rất hiếm khi một mối tình tan vỡ mà hai người trong cuộc có thể trở thành bạn bè bình thường, không phải là không thể được mà là bạn không cần phải ép mình giống bất cứ ai khác. Cho đến khi bạn cảm thấy ổn nếu chứng kiến người yêu cũ có người yêu mới, và ngược lại, thì hãy nghĩ đến điều đó, tuy nhiên nó không cần thiết. Trên thực tế, bạn không cần tìm một người bạn đã từng làm tan vỡ trái tim mình.

Trả thù

Dù chỉ là ý nghĩ nhỏ nhặt như vứt khóa xe hơi, giấy tờ, đồ đạc hay vật dụng quan trọng của anh ta mà bạn còn nắm giữ, bỏ nhỏ, bêu xấu anh ta với bạn bè đồng nghiệp, cạnh khóe trên mạng xã hội, “đụng chạm”, “nói đểu” người yêu mới của anh ấy… những việc này chỉ làm hạ thấp bạn mà thôi. Có thể ngay tức thời bạn nghĩ “cần gì phải sĩ diện hão, đã ăn nhằm gì so với những đau khổ mà anh ta gây ra cho bạn”, nhưng thật không nên. Hãy ngẩng cao đầu và bước đi, rồi bạn sẽ thấy cái điều mà bạn gọi là “sĩ diện hão” ấy thật sự là hành động cao thượng.

Giao tiếp

Bất cứ ai trải qua chuyện chia tay rồi cũng đều thấy mình trong hoàn cảnh này: muốn trò chuyện, liên lạc, cứ nhìn mãi tên người đó trên phần mềm chat, muốn nhắn tin, muốn gọi điện bất cứ khi nào, như thuở còn yêu nhau. Bạn nên biết, đây đơn thuần chỉ là, bạn mất đi một thói quen hàng ngày đó là chuyện gì cũng trao đổi với nhau. Chắc chắn sẽ mất một thời gian để bạn có thể “loại bỏ” thói quen này ra khỏi cuộc sống của mình.

Cầu mong nối lại

Có thể, bạn không hiểu tại sao mối quan hệ lại kết thúc, nhưng nên nhớ, chỉ cần một trong hai người không muốn tiếp tục, là đủ để kết thúc rồi, bất luận bạn có đồng ý hay không. Có thể, bạn vẫn nghĩ chuyện chia tay này là một sai lầm, rằng nó vẫn tốt để giữ lại. Hãy tìm một người bạn, người có thể đưa ra các ý kiến để giúp bạn thông suốt, đôi khi người trong cuộc mù quáng không nhìn thấy rõ những điều không ổn của mối quan hệ.

Ngủ với chàng/nàng

Đừng làm điều này, cho dù thống kê cho thấy có đến 60% những người sắp chia tay có ý định này, đặc biệt trong mối quan hệ mà sex thì vẫn tốt nhưng các điểm khác lại không thể hòa hợp. Hoặc có thể bạn nghĩ, sự thân mật sẽ làm cầu nối để hai người quay lại với nhau. Nhưng rốt cuộc, tóm lại bạn không nên làm điều này.

Thể hiện trên mạng xã hội

Đặc biệt khi các bạn vẫn còn là bạn bè của nhau trên mạng xã hội, đừng chia sẻ những nội dung đau thương thảm thiết, thu hút sự chú ý của mọi người, hay là nhằm thu hút sự quay lại của chàng/nàng. Đến khi bão giông qua rồi, bạn sẽ thấy đó thật sự là thảm họa, mặc dù bài viết hay hình ảnh còn hay xóa đi rồi thì một khi đã lỡ đăng, không thể “hoàn tác” nó trong ý nghĩ của người khác.

Đi cắt tóc hoặc xăm hình

Bạn có mong muốn phải thay đổi hình ảnh, phải cắt hoàn toàn cái cũ ra khỏi cơ thể. Nghiên cứu cho thấy hơn 90% phụ nữ sau khi chia tay lập tức nghĩ đến từ “cắt tóc”, hoặc một con số ít hơn nhưng cũng khá ấn tượng “xăm hình”. Bạn sẽ hối hận nếu bạn luôn yêu thích tóc dài nhưng lại làm quả đầu bob vì thất tình, khi mọi chuyện đã qua bạn sẽ thấy điều đó thật điên rồ. Nhưng cũng có ngoại lệ, nếu đó là điều bạn thích sẵn nhưng chưa có cơ hội thực hiện, hãy làm đi vì nó nâng đỡ tinh thần bạn rất nhiều.

Từ bỏ

Đừng từ bỏ niềm tin vào cuộc sống, vào những người đàn ông hay phụ nữ khác. Điều này đã được chứng minh, tình yêu đối với hầu hết mọi người đều là những kinh nghiệm ngắn, ngay những mối quan hệ dài hơi, người ta từng nói vui, tồn tại được chủ yếu là nhờ “chịu đựng” nhau. Vậy nên, tình yêu của bạn kết thúc không có nghĩa là bầu trời sụp đổ và bạn không còn hy vọng vào ai khác được. Thay vì từ bỏ niềm tin của mình, hãy từ bỏ ý nghĩ tiêu cực.