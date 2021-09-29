5 ly do nổi cộm khiến phụ nữ chán yêu, ngại kết hôn và không cần đàn ông...

Phụ nữ xưa thì nhất nhất phải lấy chồng bằng mọi giá, còn phụ nữ ngày nay thì chán yêu và bất cần đàn ông, lý do là đây chứ đâu…

Có nhiều người phụ nữ thường cho rằng, yêu một người đàn ông vô tâm thà cứ duy trì sự độc thân vui vẻ mà sống.

Ở một mình mà tốt hơn hai mình thì thà là một mình...

Cũng đúng thôi, rất nhiều người phụ nữ đã từng lấy phải một người chồng vô tâm và rồi rút cuộc thì rơi vào cảnh buồn tự sớt, nước mắt rớt tự lau, ốm đau thì tự mua thuốc, con đẻ ra tự chăm bẵm và suốt cả một cuộc đời phải học một chữ “tự” đến độ nhuyễn hơn cả tráo trắng.

Không tiền mới chết, chứ không trai thì vẫn sống đầy ra đó thôi

Hơi phũ nhưng sự thật là thế. Xã hội bây giờ rất nhiều cô gái mải mê lo kiếm tiền, xây dựng sự nghiệp, yêu bản thân mà quên luôn cả việc yêu đương.

Không phải vì họ không muốn mở lòng ra mà yêu, mà là chỉ bởi vì họ tin tưởng ở bản thân mình và tiền bạc nhiều hơn.

Đàn ông có thể bỏ họ mà đi, phụ tình họ, khiến họ đau khổ, tổn thương...nhưng tiền bạc và sự nghiệp thì chả bao giờ mọc chân, mọc cánh mà trốn chạy, bỏ rơi họ.

Nên phụ nữ hiện đại thà chọn sự nghiệp và tiền bạc, vẫn hơn đâm đầu vào một người đàn ông không tốt, một gã tồi khiến họ phải rửa mặt bằng nước mắt suốt cả một kiếp người.

Kết hôn rồi cũng ly hôn, chi bằng ở vậy cho qua kiếp người

Trên đời này, có một sự thật không bao giờ thay đổi đó chính là SỰ THAY ĐỔI, đặc biệt là LÒNG DẠ ĐÀN ÔNG...

Có một sự thật không bao giờ thay đổi từ cổ chí kim đó chính là sự thay đổi, là ngày hôm nay tôi và anh vẫn còn yêu nhau, vẫn là vợ chồng của nhau nhưng nào ai biết trước được ngày mai ra sao? biết đâu đó ngày mai anh thấy cô a, b,c nào đó xinh đẹp, giỏi giang hơn tôi rồi lại thay lòng đổi dạ, vội vã chạy theo họ, bỏ lại mình tôi với trái tim chằng chịt những vết thương, những máu và nước mắt.

Đời người đàn bà chúng tôi sinh ra đã khổ đủ đường, gặp phải gã đàn ông tồi, không ra gì cuộc đời càng sóng gió, phong ba, bão táp hơn.

Chính vì sự thật cuộc đời quá phũ phàng, tàn khốc như vậy nên thay vì yêu đương hay kết hôn mà sớm nở tối tàn, thì khá nhiều chị em thà chọn cuộc đời độc thân hạnh phúc.

Đi khắp thế gian không tìm được một ai khiến trái tim mình loạn nhịp

Có những người phụ nữ rất thành công nhưng lại không kết hôn mà cũng chẳng còn màng đến việc yêu thương ai ngoài yêu lấy bản thân mình sau những tháng năm đi quá muôn trùng khơi những thăng trầm.

Bởi vì họ biết rằng, hôn nhân không chỉ cần có tình yêu, mà để có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc viên mãn thì cần rất nhiều yếu tố. Tuy nhiên dù mất cả một đời để đi tìm chàng bạch mã hoàng tử, mảnh ghép phù hợp dành cho mình mà tìm hoài không thấy.

Thì đến cuối cùng, thứ họ chọn chính là một cuộc đời độc thân vui vẻ hạnh phúc, lấy sự nghiệp làm đầu, nếu muốn vui vẻ, hạnh phúc hay bất kì một điều gì khác giả như hái sao trên trời, mò kim đáy biển thì bản thân họ sẽ tự mình mang tất cả những điều đó đến cho cuộc đời mình.

Có người yêu, chồng cũng như không thì thôi thà rằng đừng có...

Mang tiếng có mà cũng như không, thì thà rằng đừng có VẪN TỐT HƠN...

Một cái cây có hàng trăm thể loại lá, nào là lá xanh, đỏ, vàng, héo úa...thì đàn ông trên thế gian này cũng có dăm bảy loại.

Có loại thì được sinh ra để mang lại niềm vui, hạnh phúc, tiếng cười đến cho người phụ nữ, loại này xem ra rất ít và có nguy cơ gần như là đã tuyệt chủng.

Riêng loại còn lại đầy rẫy ngoài đường, loại này thì sinh ra chỉ để làm đàn bà quanh năm suốt tháng cơm chan với nước mắt, thân tàn ma dại, nổi đóa hóa điên…

Phụ nữ thời nay vốn dĩ rất thông minh, bản lĩnh...nên họ thừa biết đâu là bến đỗ an toàn, đâu là nhà tù, 18 tầng địa ngục...

Cho nên, giữa việc đâm đầu vào một người đàn ông không ra gì để khiến nửa đời còn lại của họ trở nên hoang phế, thì họ thà chọn cuộc đời độc thân vui vẻ hạnh phúc vẫn hơn...