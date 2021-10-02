5 câu nói giúp phụ nữ nạp thêm khí chất, sống bản lĩnh và hạnh phúc hơn

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1. Phụ nữ có thể không cần phải cố gắng để làm hài lòng tất cả mọi người, nhưng phải luôn nỗ lực để trở thành cô gái mà bản thân luôn cảm thấy hài lòng, tự hào và muốn ngắm nhìn bản thân mình trong gương.
#2. Phụ nữ có thể lập gia đình hoặc không kết hôn, nhưng nhất định phải học cách để sống một cuộc đời thật trọn vẹn và hạnh phúc.
#3. Thế giới ngoài kia vô cùng khắc nghiệt, cuộc đời sẽ không vì bạn là phụ nữ mà thương hoa tiếc ngọc. Vì thế, dẫu cho hôm nay có gặp muôn vàn khó khăn hay có ai đó khiến bạn tổn thương, khóc đến nỗi đầu bù tóc rối, thì sáng mai thức dậy vẫn phải tô son để tiếp tục chiến với những khó khăn, thử thách khắc nghiệt đang đón đợi ở ngoài kia.
#4. Phụ nữ ngày xưa hơn nhau ở tấm chồng, còn phụ nữ ngày nay hơn nhau ở sự lựa chọn. Thế giới có thể bất công với bạn, nhưng chọn mỉm cười và bước tiếp hay gục ngã bởi khó khăn là nằm ở sự lựa chọn nơi bạn.
#5. Thế giới của những người phụ nữ trưởng thành chưa bao giờ là dễ dàng, vì vậy đừng cầu mong sự thuận lợi mà hãy cầu sức khỏe và sự bình an phụ nữ nhé!
P.s. Cuối cùng phunuvagiadinh.vn mến chúc tất cả những người phụ nữ thân yêu trên thế giới này đều được may mắn, hạnh phúc và bình an!