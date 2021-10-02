5 câu nói giúp phụ nữ nạp thêm khí chất, sống bản lĩnh và hạnh phúc hơn

1. Phụ nữ có thể không cần phải cố gắng để làm hài lòng tất cả mọi người, nhưng phải luôn nỗ lực để trở thành cô gái mà bản thân luôn cảm thấy hài lòng, tự hào và muốn ngắm nhìn bản thân mình trong gương.

Chín người mười ý, vì thế cố gắng gồng mình lên để làm hài lòng tất cả mọi người là điều không thể... Ảnh minh họa

Chín người mười ý, vì thế cố gắng gồng mình lên để làm hài lòng tất cả mọi người là điều không thể... Ảnh minh họa

#2. Phụ nữ có thể lập gia đình hoặc không kết hôn, nhưng nhất định phải học cách để sống một cuộc đời thật trọn vẹn và hạnh phúc.

Phụ nữ có thể kết hôn hoặc chọn sống độc thân, nhưng nhất định phải học cách để làm cho cuộc đời mình trở nên thật hạnh phúc - Ảnh minh họa

#3. Thế giới ngoài kia vô cùng khắc nghiệt, cuộc đời sẽ không vì bạn là phụ nữ mà thương hoa tiếc ngọc. Vì thế, dẫu cho hôm nay có gặp muôn vàn khó khăn hay có ai đó khiến bạn tổn thương, khóc đến nỗi đầu bù tóc rối, thì sáng mai thức dậy vẫn phải tô son để tiếp tục chiến với những khó khăn, thử thách khắc nghiệt đang đón đợi ở ngoài kia.

Phụ nữ có quyền khóc khi yếu lòng, bị phản bội hay lừa dối...nhưng bên cạnh đó thì vẫn phải dùng bản lĩnh để đứng lên và bước tiếp cuộc hành trình của mình... Ảnh minh họa

#4. Phụ nữ ngày xưa hơn nhau ở tấm chồng, còn phụ nữ ngày nay hơn nhau ở sự lựa chọn. Thế giới có thể bất công với bạn, nhưng chọn mỉm cười và bước tiếp hay gục ngã bởi khó khăn là nằm ở sự lựa chọn nơi bạn.

Mỗi khó khăn trong cuộc đời người phụ nữ chỉ là một sự trải nghiệm, vì vậy khi gặp khó khăn trở ngại hãy cứ dừng lại để nghỉ ngơi chút đỉnh. Nghỉ mệt đủ rồi thì lại tiếp tục bước đi trên cuộc hành trình của mình... Ảnh minh họa

#5. Thế giới của những người phụ nữ trưởng thành chưa bao giờ là dễ dàng, vì vậy đừng cầu mong sự thuận lợi mà hãy cầu sức khỏe và sự bình an phụ nữ nhé!

Tâm bình thì cảnh bình, vì thế chỉ cần phụ nữ học được cách điều tâm thì cảnh sẽ tự khắc thuận lợi và khó khăn cũng nhờ vậy mà nhanh chóng qua đi - Ảnh minh họa

P.s. Cuối cùng phunuvagiadinh.vn mến chúc tất cả những người phụ nữ thân yêu trên thế giới này đều được may mắn, hạnh phúc và bình an!