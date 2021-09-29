3 tướng môi giàu sang, phú quý, tài lộc… xem thử có bạn trong đó không?

Phụ nữ sở hữu 3 tướng môi này đã xinh đẹp, lại giỏi giang, cuộc sống gặp nhiều điều may mắn, thuận lợi...

Đôi môi cười

Phụ nữ sở hữu tướng môi cười thường rất vui vẻ, lạc quan, có khiếu hài hước... Ảnh minh họa

Những người sở hữu dáng môi như đang cười thường là người vui vẻ, lạc quan, có khiếu hài hước, nên trong giao tiếp họ rất được lòng người và được quý nhân phù trợ.

Nhờ vậy mà đường hậu vận của họ sẽ ăn nên làm ra, có của ăn của để, đường gia đạo êm ấm, con cháu hiếu thuận với ông bà, cha mẹ.

Môi trên và môi dưới cân xứng nhau

Sở hữu môi trên, dưới cân xứng báo hiệu đường hậu vận của một người sẽ được sống trong sự sung túc, đủ đầy, đường gia đạo vuông tròn, công danh sự nghiệp như ý - Ảnh minh họa

Theo nhân tướng học cho rằng, những người phụ nữ có đôi môi trên dưới cân xứng, thường là người có khiếu giao tiếp, có tài hùng biện và tính tình ngay thẳng, cương trực nên được nhiều người mến mộ.

Cho nên, phần lớn những người sở hữu tướng môi này thường là những người sống trong sự êm ấm và sung túc về tiền bạc từ nhỏ đến lớn, số ít người còn lại thì đường đời tuy có gặp một chút khó khăn, song đến thời hậu vận thì sẽ được sống trong sự giàu, của ăn của để không hết, gia đình hạnh phúc viên mãn.

Đôi môi trái đào

Những người phụ nữ sở hữu đôi môi trái đào thường xinh đẹp, thông minh, duyên dáng và rất khéo léo... Ảnh minh họa

Những người sở hữu đôi môi trái đào thường có chỉ số EQ và IQ rất cao, cộng thêm tài ăn nói và biết cách kết nối với mọi người.

Nên trong cuộc sống, họ sẽ bắt nhịp nhanh với môi trường mới, nhanh chóng chiếm được thiện cảm của mọi người, nhờ vậy mà công việc và cuộc sống của họ gặp nhiều sự thuận lợi và suôn sẻ.

*Bài viết chỉ mang tính chất chiêm nghiệm và tham khảo*

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