3 tướng môi giàu sang, phú quý, tài lộc… xem thử có bạn trong đó không?

Yêu - Hôn nhân 29/09/2021 11:49

Phụ nữ sở hữu 3 tướng môi này đã xinh đẹp, lại giỏi giang, cuộc sống gặp nhiều điều may mắn, thuận lợi...

Đôi môi cười

3 tướng môi giàu sang, phú quý, tài lộc… xem thử có bạn trong đó không? - Ảnh 1
Phụ nữ sở hữu tướng môi cười thường rất vui vẻ, lạc quan, có khiếu hài hước... Ảnh minh họa

Những người sở hữu dáng môi như đang cười thường là người vui vẻ, lạc quan, có khiếu hài hước, nên trong giao tiếp họ rất được lòng người và được quý nhân phù trợ.

Nhờ vậy mà đường hậu vận của họ sẽ ăn nên làm ra, có của ăn của để, đường gia đạo êm ấm, con cháu hiếu thuận với ông bà, cha mẹ.

Môi trên và môi dưới cân xứng nhau

3 tướng môi giàu sang, phú quý, tài lộc… xem thử có bạn trong đó không? - Ảnh 2
Sở hữu môi trên, dưới cân xứng báo hiệu đường hậu vận của một người sẽ được sống trong sự sung túc, đủ đầy, đường gia đạo vuông tròn, công danh sự nghiệp như ý - Ảnh minh họa

Theo nhân tướng học cho rằng, những người phụ nữ có đôi môi trên dưới cân xứng, thường là người có khiếu giao tiếp, có tài hùng biện và tính tình ngay thẳng, cương trực nên được nhiều người mến mộ.

Cho nên, phần lớn những người sở hữu tướng môi này thường là những người sống trong sự êm ấm và sung túc về tiền bạc từ nhỏ đến lớn, số ít người còn lại thì đường đời tuy có gặp một chút khó khăn, song đến thời hậu vận thì sẽ được sống trong sự giàu, của ăn của để không hết, gia đình hạnh phúc viên mãn.

Đôi môi trái đào

3 tướng môi giàu sang, phú quý, tài lộc… xem thử có bạn trong đó không? - Ảnh 3

Những người phụ nữ sở hữu đôi môi trái đào thường xinh đẹp, thông minh, duyên dáng và rất khéo léo... Ảnh minh họa

Những người sở hữu đôi môi trái đào thường có chỉ số EQ và IQ rất cao, cộng thêm tài ăn nói và biết cách kết nối với mọi người.

Nên trong cuộc sống, họ sẽ bắt nhịp nhanh với môi trường mới, nhanh chóng chiếm được thiện cảm của mọi người, nhờ vậy mà công việc và cuộc sống của họ gặp nhiều sự thuận lợi và suôn sẻ.

*Bài viết chỉ mang tính chất chiêm nghiệm và tham khảo*

3 cách để phụ nữ 'bấm nút next' cho một cuộc tình đã hết hạn sử dụng…

3 cách để phụ nữ 'bấm nút next' cho một cuộc tình đã hết hạn sử dụng…

Thuốc hết hạn sử dụng không thể uống, trái cây hết hạn sử dụng không thể ăn, cuộc tình hết hạn sử dụng chỉ có thể là bỏ đi chứ không thể nào mà bước tiếp...

Xem thêm
Từ khóa:   Xem tử vi tướng số Xem bói hằng ngày bói nhân tướng học

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 6 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 2 giờ 36 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 3 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 36 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 4 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết