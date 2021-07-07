10 Dấu hiện nhận biết đàn ông trăng hoa, điểm thứ 2 có chối cũng không được

Không chỉ đối với người yêu, anh chàng trăng hoa thường ga lăng, chu đáo với tất cả các cô gái. Làm cho các cô nàng cứ ‘lâng lâng’ trong một thứ tình cảm không rõ ràng. Nếu ở công ty bạn xuất hiện một anh chàng cứ hay hỏi han, chiều chuộng đồng nghiệp nữ một cách vô điều kiện thì bạn phải mau chóng giữ khoảng cách và cảnh giác với anh ta nhé.

Anh chàng luôn đối xử quá chu đáo với tất cả các cô gái

Có nhiều chàng trai chỉ mới gặp cô gái đó lần đầu, đã vội vàng xin số điện thoại. Sau vài ba ngày nhắn tin, gọi điện hỏi han anh ta liền giở trò thả thính kiểu: “Ước gì anh có một người bạn gái tốt như em”, “Anh chưa bao giờ gặp cô gái nào đặc biệt giống em”,... Những lời ngon ngọt đó không chừng đã nói với hàng trăm cô rồi.

Thường rất xem trọng vẻ bề ngoài

Trong tác phẩm Thúy Kiều có một câu thơ miêu tả rất đúng về những kẻ sở khanh: “Mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao”. Anh chàng lăng nhăng, đào hoa thường rất coi trọng vẻ ngoài của mình. Anh ta muốn giữ được hình tượng đẹp trai, hào hoa, phong nhã trong lòng các cô gái.

Anh chàng đẹp trai, phong độ với những lời nói ngọt ngào dễ khiến các nàng mê như điếu đổ. Ảnh minh họa

Tài khoản mạng xã hội thường kết bạn và tương tác đều đặn với nhiều cô gái

Mạng xã hội của anh chàng kết bạn với rất nhiều cô gái và đa phần đều là gái đẹp. Ngoài ra, anh ta còn chăm chỉ thả tim, bình luận vào hoạt động của các cô nàng. Và mỗi lần anh đăng tin gì lên facebook, các nàng cũng quan tâm vào tương tác ngay.

Yêu nhưng không suy tính cho tương lai

Nếu bạn có một người yêu đào hoa, anh ta sẽ tìm cách tránh né những lần bạn hỏi về chuyện tương lai. Đối với anh chàng, không có cô gái nào là hoàn hảo nhất, anh ta như con ong hút mật, bay từ cánh hoa này sang nhành hoa khác. Trừ khi ba mẹ ép buộc hoặc đã lớn tuổi thì anh chàng mới tạm chấp nhận nghĩ đến chuyện cưới xin.

Tìm mọi cách để đưa bạn lên giường và là cao thủ trong ‘chuyện ấy’

Người đàn ông đã xem phụ nữ là trò chơi thì chắc chắn sẽ không nghĩ đến chuyện giữ gìn cho bạn. Anh ta sẽ tạo ra nhiều tình huống, giở nhiều ‘tuyệt chiêu’ để khiến bạn xiêu lòng mà ‘dâng hiến’. Các nàng lại càng phải tỉnh táo, dù anh ta có dùng lời ngon ngọt thế nào cũng đừng để mình trở thành một món mồi ngon nhé.

'Chuyện ấy' cũng là một trong những thế mạnh của các chàng trai đào hoa. Ảnh minh họa

Luôn cho rằng mình hiểu rất rõ phụ nữ

Những người đàn ông coi tình ái là một cuộc chơi dường như luôn dày dạn kinh nghiệm tình trường nên họ tỏ ra am hiểu tâm lý phụ nữ. Đối diện với những anh chàng cố tỏ ra hiểu bạn, phụ nữ chỉ nên im lặng và giữ khoảng cách.

Coi phụ nữ như một giải thưởng, một mục tiêu chiến thắng

Rất nhiều gã coi việc theo đuổi phụ nữ như một trò chơi và họ hứng thú với việc giành chiến thắng. Các chị em nên thận trọng, đừng biến mình trở thành một trong những ‘chiến lợi phẩm’ của anh chàng lăng nhăng nhé.

Các chuyên gia tâm lý đã kết luận người đàn ông luôn cần phụ nữ để chứng minh giá trị của bản thân không xứng đáng là quý ông đích thực. Ảnh minh họa

Hứa thật nhiều, thất hứa thật nhiều

Đối với những gã trai đểu, những lời hứa của họ chỉ là phương tiện để cưa đổ các cô gái. Họ biết rằng những lời hứa sẽ mang lại cho phụ nữ cảm giác an toàn và có thể làm hài lòng họ. Tuy nhiên, họ hứa chỉ để sau này thất hứa mà thôi. Họ không quan tâm lời hứa của mình và sau này phụ nữ có hỏi han thì họ lại lảng đi để không phải đối mặt với những lời hứa rắc rối đó.

Không muốn công khai chuyện yêu đương cho mọi người biết

Làm sao công khai được khi một lúc anh ta đang quen đến 5,7 cô gái. Tuy không nói ra, nhưng anh chàng sẽ dùng lời biện mình như: “Anh không muốn mọi người bàn tán”, “Anh không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của em”,... Tuyệt đối không được tin nhé chị em, đã yêu là phải công khai, không công khai thì chắc chắn có vấn đề.