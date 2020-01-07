Xin 5 triệu không được, cháu sát hại bà nội 87 tuổi rồi dìm xác xuống mương

Xã hội 07/01/2020 16:38

Xin 5 triệu đồng để tiêu xài nhưng bị từ chối, cháu sát hại bà nội rồi dìm xác xuống mương nước sau nhà.

VKSND TP. Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Văn Khá (24 tuổi, ngụ xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ) để điều tra về tội giết người

Khoảng 17 giờ 30 ngày 29/12/2019, bà Nguyễn Thị Tư (87 tuổi, bà nội của Khá) đang ăn cơm thì Khá xin 5 triệu đồng để tiêu xài. Tuy nhiên bà Tư từ chối. Bực tức, Khá vào bếp lấy một cây dao yếm bằng sắt dài 34 cm rồi chém nhiều nhát vào vùng cổ của bà nội mình khiến nạn nhân ngã ra đất bất tỉnh. 

Thấy bà nội chảy nhiều máu, Khá kéo bà ra sau nhà rồi đẩy xuống mương, đồng thời phi tang hung khí xuống nước. 

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Không xin được tiền, cháu sát hại bà nội rồi dìm xuống mương nước - Ảnh minh họa: Internet

Người dân phát hiện thi thể bà Nguyễn Thị Tư liền báo công an. Tiến hành điều tra, công an xác định nghi phạm là Đỗ Văn Khá và bắt giữ đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, Khá khai nhận cha mất còn mẹ bỏ đi đâu không rõ. Bị can sống với bà nội tại căn nhà ở xã Nhơn Ái.

Hiện vụ án cháu sát hại bà đang được Công an TP. Cần Thơ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tháng 8/2019, tại Bình Dương cũng xảy ra vụ việc tương tự, con trai cứa cổ mẹ vì không xin được tiền khiến dư luận xã hội phẫn nộ. 

Theo điều tra, tối 13/8, Nguyễn Công Hậu (24 tuổi, ngụ phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An) xin mẹ là bà A. (SN 1971) 150 ngàn đồng để đi chơi với bạn.

Tuy nhiên, bà A. từ chối vì không có tiền dẫn đến việc 2 mẹ con cãi nhau. Lúc này, bạn bè Hậu lại liên tục gọi điện khiến đối tượng bực tức, cầm dao cứa cổ mẹ. Sau khi nạn nhân ngã xuống đất, Hậu lục túi áo của bà A. lấy 110 ngàn đồng trong túi rồi lái xe rời khỏi nhà. Rất may người dân phát hiện vụ việc, đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu và trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Ngay khi nhận được tin báo, công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Sau khi gây án, đối tượng Hậu bỏ trốn khỏi nhà.

Đến tối 23/9, Hậu bị bắt giữ khi đang trốn tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Bình Dương: Xin tiền không được, nghịch tử dùng dao cứa cổ mẹ, lục túi lấy hơn 100 nghìn đi chơi

Bình Dương: Xin tiền không được, nghịch tử dùng dao cứa cổ mẹ, lục túi lấy hơn 100 nghìn đi chơi

Không xin được tiền đi chơi, nghịch tử dùng dao cứa cổ mẹ rồi lục túi, lấy hơn 100 nghìn. May mắn người dân sống gần đó phát hiện kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu.

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