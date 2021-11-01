Vượt mốc 4000 ca mắc Covid-19, Đắk Lắk đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho toàn bộ người dân trước ngày 5/11

Xã hội 01/11/2021 07:47

Sáng 31/10, Đắk Lắk vượt mốc 4000 ca mắc Covid-19 sau khi ghi nhận thêm 112 ca bệnh trong sáng cùng ngày, trong đó tới 40 ca bệnh ghi nhận trong cộng đồng.

Theo thông tin từ Tiền Phong, sáng 31/10, Đắk Lắk vượt mốc 4000 ca mắc Covid-19 sau khi ghi nhận thêm 112 ca bệnh trong sáng cùng ngày, trong đó tới 40 ca bệnh ghi nhận trong cộng đồng.

TP. Buôn Ma Thuột tiếp tục dẫn đầu toàn tỉnh về số ca mắc Covid-19 với 848 ca. Phần lớn ca bệnh của thành phố này được phát hiện trong cộng đồng. Đơn cử, sáng 31/10, TP.Buôn Ma Thuột ghi nhận 46 ca mắc thì có tới 27 ca bệnh trong cộng đồng, 17 ca trong khu phong tỏa.

Ông Đoàn Ngọc Thượng, Phó Chủ tịch UBND TP.Buôn Ma Thuột cho biết, địa phương không triển khai xét nghiệm sàng lọc F0 trên toàn thành phố. Khi phát hiện ổ dịch, ca bệnh, thành phố sẽ phong tỏa ở phạm vi hẹp nhất. Địa phương này cũng không duy trì các chốt kiểm soát dịch vào địa bàn, trừ chốt kiểm soát dịch tại cầu 14 (giáp ranh tỉnh Đắk Nông).

Covid-19
Người dân TP.Buôn Ma Thuộc được tiêm vaccine ngừa Covid-19. Ảnh: Tiền Phonh

Tại huyện Lắk, địa phương đang ở "vùng xanh" kéo dài chuyển sang "vùng vàng" sau khi ghi nhận hàng chục ca bệnh trong cộng đồng đã quyết định triển khai lấy mẫu test nhanh SARS-CoV-2 cho hơn 24.000 người dân ở địa bàn có nguy cơ cao như: Thị trấn Liên Sơn, Đắk Liêng, Buôn Tría. Huyện Lắk lập 22 tổ lấy mẫu, phấn đấu mỗi ngày lấy được từ 250-300 mẫu, bắt đầu từ ngày 30/10 đến hết 16/11 nhằm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Tăng tốc bao phủ vắc xin trước ngày 5/11

Hiện Đắk Lắk đang ở cấp độ 3 (vùng nguy cơ cao) của dịch bệnh, nguyên nhân chính là do tỉ lệ bao phủ vắc xin cực thấp. Đắk Lắk có hơn 1,3 triệu người trong độ tuổi tiêm vắc xin phòng Covid-19 (từ 18 tuổi trở lên). Tính đến ngày 23/10/2021, 29,71% dân số trong độ tuổi tiêm chủng được tiêm mũi 1 và 7,21% dân số tiêm đủ 2 mũi.

Vượt mốc 4000 ca mắc Covid-19, Đắk Lắk đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho toàn bộ người dân trước ngày 5/11 - Ảnh 2
Người dân ở Đắk Lắk được xét nghiệm khi bị nghi nhiễm Covid-19. Ảnh: Internet

Mới đây, Đắk Lắk nhận thêm lượng vắc xin phòng Covid-19 lớn. Ông Trịnh Quang Trí - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đắk Lắk cho biết, đến thời điểm này, Đắk Lắk đã nhận của Trung ương khoảng 1 triệu liều vắc xin, tương ứng khoảng 72% dân số trong độ tuổi tiêm chủng sẽ được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin.Tuy nhiên, phần lớn vắc xin mới nhận về nên CDC chỉ đạo tất cả các đơn vị tiêm chủng khẩn trương hoàn thành trước ngày 5/11.

Tại TP.Buôn Ma Thuột, CDC cam kết, 100% dân số trong độ tuổi tiêm chủng sẽ được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin phòng Covid-19 trước ngày 15/11.

Dự kiến, trong tháng 11, sẽ có thêm nhiều đợt vắc xin được đưa về Đắk Lắk. Tùy theo tình hình dịch bệnh của từng địa phương, mà số lượng vắc xin được phân bổ khác nhau.

Tại huyện Krông Búk, 100% dân số trong độ tuổi tiêm chủng đã được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin. Đến ngày 5/11, huyện Cư Kuin sẽ bao phủ được 95% dân số, ngoài ra một số đơn vị, địa phương có ổ dịch phức tạp, CDC đã phân bổ, đẩy nhanh tiến độ bao phủ vắc xin ở những vùng có nguy cơ cao nhằm ngăn chặn chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng.

Ngoài tiêm chủng cho đối tượng trên 18 tuổi, Bộ Y tế đã có quyết định tiêm vắc xin cho trẻ từ 12-17 tuổi. Ông Trí cho biết thêm, nhóm đối tượng này, Đắk Lắk có khoảng 200.000 trẻ, chủ yếu là học sinh cấp THCS và THPT. Sau khi hoàn thành tiêm chủng cho người trên 18 tuổi, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai cho học sinh THPT sau đó đến THCS.

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Từ khóa:   Coivd-19 tiêm vaccine Covid19 Đắk Lắk

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