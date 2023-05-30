Vụ xe khách tông xe đám cưới: 'Không ngờ ngày vui lại trở thành nỗi buồn ám ảnh'

Xã hội 30/05/2023 21:04

Hành khách bàng hoàng kể lại giây phút chiếc xe gặp nạn trong vụ TNGT giữa 2 xe khách trên tuyến La Sơn - Hòa Liên (địa phận Đà Nẵng) khi đi dự đám cưới đồng nghiệp.

Theo thông tin từ Báo Giao Thông, chiều 30/5, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND, Trưởng ban ATGT TP Đà Nẵng cùng đoàn công tác đến Bệnh viện Đà Nẵng thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ TNGT giữa 2 xe khách trên đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Hòa Liên.

Bác sĩ Lê Đức Nhân – Giám đốc bệnh viện cho biết, bệnh viện tiếp nhận 13 nạn nhân trong vụ TNGT vào chiều cùng ngày

Trong số này có 1 bệnh nhân nặng đang được điều trị tại Khoa Hồi sức ngoại, 2 bệnh nhân được chuyển vào phòng mổ để khâu vết thương. Các nạn nhân còn lại bị thương, xây xước ngoài da.

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Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cùng lãnh đạo Sở GTVT, Công an TP Đà Nẵng thăm hỏi nạn nhân trong vụ TNGT - Ảnh: Báo Giao Thông

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, Sở GTVT, Công an thành phố đã động viên, chia sẻ với và hỗ trợ kinh phí 5 triệu đồng cho gia đình nạn nhân tử vong, hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương 2 triệu đồng.

Nằm tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng, anh N.T.G (28 tuổi, trú Đà Nẵng) chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn.

Anh G. chia sẻ, những người đi trên xe khách 16 chỗ làm cùng công ty. Sáng nay (30/5), mọi người thuê xe ra tỉnh Thừa Thiên Huế dự đám cưới đồng nghiệp. Đầu giờ chiều, đoàn lên xe về lại Đà Nẵng thì bị tai nạn.

“Khi xe đang chạy thì tôi bỗng nghe một tiếng ầm, chiếc xe rung lắc mạnh rồi lật nhào. Lúc này, mọi người mắc kẹt trên xe tìm cách phá cửa thoát ra ngoài. Riêng chị D.P.T nằm bất động trong xe", anh G nhớ lại.

Vụ xe khách tông xe đám cưới: 'Không ngờ ngày vui lại trở thành nỗi buồn ám ảnh' - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VietNamNet

Dẫn tin từ VietNamNet, chị Đ.T.T.B (27 tuổi, trú Đà Nẵng), bị thương ở đầu và bàn tay trái kể lại, trong lúc chị đang thiu thiu ngủ thì nghe tiếng động mạnh rồi bị kẹt trong xe. Sau đó, chị được đồng nghiệp đưa ra ngoài.

“Các chị em ngồi phía trước để đỡ say xe. Khi hay tin người bạn đồng nghiệp tử vong mà tôi bàng hoàng. Không ngờ ngày vui lại trở thành nỗi buồn ám ảnh”, chị B. buồn bã.

 

Trước đó VietNamNet đưa tin, khoảng 13h35 cùng ngày, xe khách BKS BKS 73F-000.63 chạy hướng Bắc - Nam lưu thông trên cao tốc La Sơn - Túy Loan.

Khi đến đoạn qua xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) xe khách tông vào ô tô 16 chỗ. Vụ tai nạn khiến 1 người chết, nhiều người bị thương được đưa đi cấp cứu. 

Tại hiện trường, ô tô 16 chỗ lật ngang trên đường, cửa kính trước vỡ nát, xe khách hư vỡ kính trước. Vụ tai nạn khiến giao thông trên tuyến bị tắc nghẽn 2 chiều. 

 

 

 

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