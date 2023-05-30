Xe giường nằm vượt ẩu trên cao tốc: 1 phụ nữ tử vong tại chỗ, 4 người bị thương nặng

Xã hội 30/05/2023 19:42

Ngay sau tai nạn xảy ra, đại diện lãnh đạo huyện, đã đến thăm, hỗ trợ, động viên gia đình nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, hỗ trợ 2 trường hợp bị thương phải phẫu thuật 2 triệu đồng/người.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, chiều 30/5, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng báo nhanh về nguyên nhân vụ tai nạn giao thông chết người trên tuyến cao tốc La Sơn – Túy Loan.

Vào khoảng 14 giờ ngày 30/5, Nguyễn Văn Tuấn (SN 1980; trú xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe khách giường nằm biển số 73F-00063 cùng phụ xe Nguyễn Văn Hoàng (SN 1999; trú xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) chở 42 người đi trên cao tốc La Sơn - Tuý Loan, hướng Bắc – Nam.

Xe giường nằm vượt ẩu trên cao tốc: 1 phụ nữ tử vong tại chỗ, 4 người bị thương nặng - Ảnh 1
Xe giường nằm lấn làn - Ảnh: Báo Người Lao Động

Khi đến km 61+400, Tuấn điều khiển xe vượt qua ôtô 16 chỗ BKS 43B-04394 do Hồ Phước Tú (SN 1983; trú phường Hoà Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đi phía trước, cùng chiều.

Lúc này, xe của Tuấn va chạm với ô tô tải BKS 85H-00964 do Nguyễn Xuân Kế (SN 1981, trú xã Tân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) điều khiển đi ngược chiều.

Dẫn tin từ Báo Thanh Niên, tiếp đó, xe khách do tài xế Tuấn cầm lái tiếp tục va chạm với xe khách 16 chỗ 43B - 043.94 dẫn đến tai nạn, xe 43B - 043.94 lật ngang giữa đường.

Xe giường nằm vượt ẩu trên cao tốc: 1 phụ nữ tử vong tại chỗ, 4 người bị thương nặng - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Thanh Niên

Hậu quả, chị Diệp Phương Trâm (25 tuổi, ngụ khối 2 TT.Phú Phong, H.Tây Sơn, Bình Định) tử vong tại chỗ. 4 người trên xe 16 chỗ bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Chiều cùng ngày (30/5), ông Nguyễn Tấn Khoa, Phó chủ tịch UBND H.Hòa Vang, đại diện lãnh đạo huyện, đã đến thăm, hỗ trợ, động viên gia đình nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, hỗ trợ 2 trường hợp bị thương phải phẫu thuật 2 triệu đồng/người.

Hiện Công an H.Hòa Vang và Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng đang điều tra làm rõ vụ tai nạn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan.

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