Theo chị Lợi, ngày 6/5, ông Lộc lái xe ôm công nghệ chở khách hướng về khu vực tỉnh Long An và mất liên lạc với gia đình. Người thân tìm kiếm khắp nơi không thấy nên đã trình báo Công an tỉnh Đồng Tháp, Long An và Công an quận Bình Tân (TPHCM).

Tài xế xe ôm mất tích đã được tìm thấy. Ảnh: Dân Trí

Nhận tin báo, công an các địa phương đã vào cuộc hỗ trợ gia đình điều tra. Qua theo dõi định vị từ hãng xe ôm công nghệ cung cấp, công an xác định ông Lộc mất liên lạc tại khu vực xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa.

Sau một số ngày tìm kiếm, công an đã phát hiện nơi ở của ông Lộc và báo gia đình. "Anh trai tôi bảo do có một số chuyện buồn cá nhân nên tự tắt điện thoại, cắt liên lạc với gia đình. Tìm được anh trai, tôi rất mừng. Thời gian qua tôi lo lắng, sợ anh trai chở khách bị hãm hại", em gái tài xế xe ôm nói trên Dân Trí.