Theo thông tin từ Báo Giao thông, chiều 14/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Minh An (34 tuổi, ngụ thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) về hành vi giết người.

Trưa cùng ngày, lực lượng CSĐT Công an tỉnh đã đưa đối tượng An đến địa bàn xã Quới Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre để dựng lại hiện trường vụ án. Trước đó, tôi 12/5, An đến tụ điểm hát với nhau tại ấp Quới Hòa Đông, xã Quới Sơn, huyện Châu Thành nhậu với nhóm bạn.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Báo Giao thông

Tại đây, đã xảy ra mâu thuẫn với một nhóm người khác, An cho rằng những người này có lời lẽ xúc phạm mình nên về phòng trọ lấy cây gỗ, sau đó quay lại tìm nhóm người trên để đánh.

Khi đang trên đường đi, An phát hiện anh N.T.T (43 tuổi) và chị N.T.H.T (42 tuổi, ngụ cùng địa phương) chạy xe máy từ tụ điểm hát với nhau ra.

Nghĩ là người xúc phạm mình nên An dùng cây gỗ đánh liên tiếp vào đầu anh N.T.T và chị N.T.H.T khiến anh T tử vong, chị H.T chấn thương nặng được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Gây án xong, đối tượng An rời khỏi hiện trường nhưng đã bị công an bắt giữ ngày sau đó. Cũng theo Báo Dân Trí, ngày 14/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam Lầu Vũ Nhật Đăng (28 tuổi, trú thành phố Nha Trang) về tội Giết người.

Đăng là nghi phạm vô cớ dùng túyp sắt tấn công 5 phụ nữ, trong đó khiến một người tử vong.

Đối tượng Lầu Vũ Nhật Đăng. Ảnh: Dân Trí

Theo điều tra ban đầu, sáng 7/5, bà N.T.M.L. (63 tuổi, trú thành phố Nha Trang) đi trên đường 2 tháng 4, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, bất ngờ bị Đăng tấn công vào vùng đầu, ngã gục.

Bà L. được người dân đưa đi cấp cứu nhưng sau đó tử vong tại bệnh viện.

Ngoài bà L., cơ quan chức năng còn ghi nhận có 4 trường hợp khác bị Đăng gây thương tích, trong đó có 2 người phải nhập viện điều trị.

