Vụ nữ sinh lớp 8 đẻ con vì làm 'chuyện vợ chồng' với bạn cùng lớp: Kết quả ADN gây sốc

Xã hội 16/04/2018 16:34

Nữ sinh lớp 8 cho biết, nhân dịp nghỉ hè không có người lớn ở nhà trông coi, em đã nhiều lần quan hệ tình dục với bạn cùng lớp dẫn đến mang thai rồi sinh con.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh Vũ Thị H. nghi có thai rồi sinh con với nam sinh cùng lớp khi đang học lớp 8, hôm nay (16/4), Công an huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) công bố kết quả xét nghiệm ADN khiến nhiều người sốc nặng.

Theo đó, cháu bé con của H. không có quan hệ huyết thống cha con với nam sinh T. - người bị tố cáo phía trên. Trước đó, nữ sinh H. một mực khẳng định mình chỉ quan hệ tình dục với T. chứ không có bất kỳ ai khác. Chính vì thế, kết quả xét nghiệm ADN khiến ai nấy vô cùng bất ngờ.

Hiện tại, cơ quan công an đang thuyết phục em H. nói rõ sự việc để có thể xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Vụ nữ sinh lớp 8 đẻ con vì làm 'chuyện vợ chồng' với bạn cùng lớp: Kết quả ADN gây sốc - Ảnh 1
H. cho biết mình quan hệ tình dục với nam sinh cùng lớp dẫn đến sinh con. Tuy nhiên kết quả giám định ADN lại trái ngược với lời nữ sinh - Ảnh: Internet

Như đã đưa tin trước đó, nữ sinh Vũ Thị H. mang thai khi đang học lớp 8. Do bố mẹ em bận rộn mưu sinh nên không để ý đến cô con gái đang tuổi dậy thì, ngay cả khi bụng bầu của H. đã lùm lùm cũng không ai phát hiện ra.

Đến cuối năm 2017, khi cô bé đến nhà họ hàng chơi, mọi người thấy bụng em to bất thường nên mới nói gia đình đưa đi khám. Nghe bác sĩ báo tin H. có bầu, thai nhi cũng đã lớn, bố mẹ em sững sờ không dám tin vào tai mình.

Một số người tới thăm hỏi và khuyên nên phá thai nhưng gia đình không đồng ý vì sợ ảnh hưởng đến tính mạng em H. Ông Vũ Văn Tâm (ông nội nữ sinh) cho biết, cháu ông đã phải nghỉ học ở nhà vì xấu hổ với thầy cô, bạn bè. Giữa tháng 3/2018, H. đã hạ sinh bé trai khỏe mạnh, nặng 3,2 kg. Cô bé còn đang ở độ tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới" nay lại phải làm mẹ khiến tâm trạng em suy sụp rất nhiều. Gia đình phải thay nhau chăm sóc cả mẹ lẫn con. 

Vụ nữ sinh lớp 8 đẻ con vì làm 'chuyện vợ chồng' với bạn cùng lớp: Kết quả ADN gây sốc - Ảnh 2
Gia đình nữ sinh H. thuộc diện nghèo nhất nhì xã. Kể từ khi em sinh con, mẹ em không biết phải làm gì để tiếp tục nuôi con, nuôi cháu - Ảnh: VTC

Mẹ nữ sinh tâm sự, hoàn cảnh gia đình bà thuộc diện khó khăn nhất nhì xã, chồng ốm đau nhiều năm nay, ông bà nội cũng đã già cả nên một mình bà phải đi làm nuôi hai chị em H. ăn học. Giờ con gái lại sinh con khiến bà H. không biết làm cách nào để nuôi con, nuôi cháu.

Hàng xóm thương hoàn cảnh mẹ con H. nên quyên góp tiền để giúp đỡ. Hôm H. vào viện sinh con, số tiền hàng xóm cho không đủ nên mẹ em phải đi vay mượn khắp nơi mới đủ đóng viện phí.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Làm 'chuyện vợ chồng' với bạn trai vào dịp nghỉ hè, nữ sinh lớp 8 sinh con

Làm 'chuyện vợ chồng' với bạn trai vào dịp nghỉ hè, nữ sinh lớp 8 sinh con

Nhân lúc nghỉ hè không có người lớn ở nhà trông coi, nữ sinh lớp 8 đã nhiều lần quan hệ tình dục với bạn cùng lớp dẫn đến mang thai rồi sinh con.

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