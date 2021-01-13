Vụ nữ sinh lớp 7 đẻ con trong phòng tắm: Một người đàn ông 30 tuổi đến nhận con

Mẹ của nữ sinh lớp 7 sinh con trong phòng tắm cho biết, một người đàn ông 30 tuổi đến nhận là cha đứa bé và hứa sẽ chu cấp cho hai mẹ con nữ sinh.

Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 7 sinh con trong nhà tắm gây xôn xao dư luận, chị Đ. - mẹ nữ sinh N.N.A.T. (Trường THCS Võ Trường Toản, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết hiện đã có một người đàn ông tên H. (30 tuổi) đến nhận là cha đứa bé.

Người này thương lượng với gia đình sẽ chu cấp kinh tế để lo cho hai mẹ con T. Đến khi T. đủ 18 tuổi, cả hai sẽ xây dựng gia đình. Nữ sinh cho biết quen anh H. qua mạng xã hội. Việc T. mang thai cả gia đình không ai hay biết.

Trao đổi với VTV, chị Đ. cho biết đã ly hôn, một mình nuôi 2 con ăn học. Do gia đình khó khăn, chị Đ. làm công nhân phải thường xuyên tăng ca nên không có thời gian quan tâm sát sao đến con cái. Để sự việc đến nông nỗi này chị cảm thấy rất cắn rứt và hối hận.

Mẹ nữ sinh lớp 7 sinh con trong nhà tắm hối hận vì không quan tâm đến con - Ảnh minh họa: Internet

Phó hiệu trưởng Trường THCS Võ Trường Toản khẳng định các thầy cô giáo và bạn bè đều không hay biết T. mang thai. Bình thường T. hay mặc áo khoác rộng, trong giờ thể dục cũng vận động giống các bạn nên chẳng ai nghi ngờ gì.

Được biết, mặc dù gia đình nữ sinh T. không tố cáo người đã xâm hại nạn nhân dẫn đến việc sinh con nhưng UBND huyện Châu Đức đã chỉ đạo cơ quan CSĐT Công an huyện vào cuộc điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Như đã đưa tin, khoảng 3 giờ ngày 3/1, em N.N.A.T (học sinh lớp 7) đang ở nhà cùng với mẹ và ông bà ngoại tại thôn Phước An, xã Đá Bạc thì bất ngờ chuyển dạ sinh con. Nữ sinh vào phòng tắm của gia đình và sinh một bé gái, sau đó lấy kéo tự cắt dây rốn. Nghe tiếng trẻ con khóc, mẹ của T. vào kiểm tra thì thấy T. đang ôm con. Ngay sau đó, mẹ con T. được người nhà đưa vào Trung tâm y tế huyện Châu Đức chăm sóc y tế. Theo Ban giám hiệu nhà trường, T. học lớp 7 nhưng đã 15 tuổi do từng ở lại 2 năm khi học tiểu học. Nữ sinh mang bầu trong khoảng thời gian nhà trường cho học sinh học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch bệnh. Mặc dù mang bầu nhưng T. vẫn đến trường học và đã thi xong học kỳ 1. Gia đình T. cũng giấu chuyện này với nhà trường.

Nữ sinh lớp 7 sinh con từng quen một người đàn ông 30 tuổi qua mạng Mẹ của em N.N.A.T., nữ sinh lớp 7 đẻ rớt con trong nhà tắm rồi tự cắt dây rốn tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Riạ - Vũng Tàu năm nay mới 29 tuổi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-nu-sinh-lop-7-de-con-trong-phong-tam-mot-nguoi-dan-ong-30-tuoi-den-nhan-con-393127.html