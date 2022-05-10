Vụ người đàn ông rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội tử vong: Loạt hành động 'lạ' của nạn nhân trước lúc 'ra đi'

Xã hội 10/05/2022 10:33

Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, đang điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông rơi từ tầng cao xuống đất tại chung cư Hei Tower. Được biết, thông tin về việc nạn nhân tử vong do chơi chứng khoán là tin đồn thất thiệt.

Liên quan đến vụ người đàn ông rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội tử vong ngày 9/5, danh tính nạn nhân được xác định là anh Lý N.T. (SN 1983), ở phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Theo Hà Nội mới, qua các tài liệu, hình ảnh mà cơ quan chức năng thu thập cho thấy, sáng cùng ngày, nạn nhân đến quán cà phê ở chung cư Hei Tower và ngồi uống nước đến gần trưa, sau đó gọi mua 2 chai bia tiếp tục uống. Uống gần hết 1 chai, nạn nhân đi bộ lên tầng 26, rồi bất ngờ thực hiện hành vi tiêu cực. Thông tin về nạn nhân tử vong do chơi chứng khoán là tin đồn thất thiệt. Cơ quan công an đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

roi tu tang cao
Lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi nạn nhân - Ảnh: Dân Trí

Trước đó, theo Dân Trí, trưa ngày 9/5, một người đàn ông bị rơi từ tầng cao tòa chung cư Hei Tower (số 1 Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) xuống đất tử vong.

Nhân chứng cho hay, vào thời điểm trên, người dân sinh sống quanh tòa chung cư số 1 Ngụy Như Kon Tum bất ngờ nghe tiếng động lớn, sau đó họ chạy ra thì phát hiện người đàn ông nằm bất động tại sảnh tòa chung cư này.

Người thân nạn nhân cho hay, thời gian gần đây, anh T. đang điều trị bệnh về thần kinh.

Được biết, đến 15h30, thi thể anh T. đã được đưa khỏi hiện trường. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc. 

Sau tiếng động lớn, phát hiện thi thể người đàn ông dưới sảnh chung cư Hà Nội

Sau tiếng động lớn, phát hiện thi thể người đàn ông dưới sảnh chung cư Hà Nội

Trưa ngày 9/5, một người đàn ông bất ngờ rơi từ tầng cao xuống sảnh chung cư trên địa bàn quận Thanh Xuân (Hà Nội), tử vong tại chỗ.

Xem thêm
Từ khóa:   rơi xuống tầng cao Hà Nội hành động lạ

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 1 giờ 4 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 2 giờ 34 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 3 giờ 4 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 3 giờ 34 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 4 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?