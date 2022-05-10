Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, đang điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông rơi từ tầng cao xuống đất tại chung cư Hei Tower. Được biết, thông tin về việc nạn nhân tử vong do chơi chứng khoán là tin đồn thất thiệt.

Liên quan đến vụ người đàn ông rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội tử vong ngày 9/5, danh tính nạn nhân được xác định là anh Lý N.T. (SN 1983), ở phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Theo Hà Nội mới, qua các tài liệu, hình ảnh mà cơ quan chức năng thu thập cho thấy, sáng cùng ngày, nạn nhân đến quán cà phê ở chung cư Hei Tower và ngồi uống nước đến gần trưa, sau đó gọi mua 2 chai bia tiếp tục uống. Uống gần hết 1 chai, nạn nhân đi bộ lên tầng 26, rồi bất ngờ thực hiện hành vi tiêu cực. Thông tin về nạn nhân tử vong do chơi chứng khoán là tin đồn thất thiệt. Cơ quan công an đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi nạn nhân - Ảnh: Dân Trí

Trước đó, theo Dân Trí, trưa ngày 9/5, một người đàn ông bị rơi từ tầng cao tòa chung cư Hei Tower (số 1 Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) xuống đất tử vong.

Nhân chứng cho hay, vào thời điểm trên, người dân sinh sống quanh tòa chung cư số 1 Ngụy Như Kon Tum bất ngờ nghe tiếng động lớn, sau đó họ chạy ra thì phát hiện người đàn ông nằm bất động tại sảnh tòa chung cư này.

Người thân nạn nhân cho hay, thời gian gần đây, anh T. đang điều trị bệnh về thần kinh.

Được biết, đến 15h30, thi thể anh T. đã được đưa khỏi hiện trường. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

Sau tiếng động lớn, phát hiện thi thể người đàn ông dưới sảnh chung cư Hà Nội Trưa ngày 9/5, một người đàn ông bất ngờ rơi từ tầng cao xuống sảnh chung cư trên địa bàn quận Thanh Xuân (Hà Nội), tử vong tại chỗ.

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