Cụ bà bị bạo hành là Trần Thị Đ. (88 tuổi, ngụ xã Long Hòa, huyện Cần Đước), đã tử vong vào ngày 2/9 và được gia đình tổ chức hậu sự. Lúc đó đám tang của cụ bà diễn ra bình thường, công an cũng không nhận được phản ánh bất thường nào về nguyên nhân tử vong.

Chiều ngày 7/9, xung quanh khu vực gia đình người phụ nữ xuất hiện nhiều đối tượng lạ mặt. Họ có những lời lẽ căng thẳng khiến nhiều người thân khác trong gia đình gặp sức ép về tâm lý. Cơ quan công an đã bố trí lực lượng để giữ an ninh trật tự tại khu vực, đồng thời yêu cầu những người này rời khỏi khuôn viên của gia đình, không nên có những hành động quá khích làm phức tạp thêm tình hình.

Qua điều tra, người phụ nữ đánh đập cụ Đ. là N.T.H. (56 tuổi, con ruột nạn nhân). Hiện công an đang tiến hành lấy lời khai bà H. để làm căn cứ xử lý hành vi bạo hành mẹ già.

Theo thông tin đăng tải trên Báo Long An, cụ Đ. sống cùng con gái và 2 cháu ngoại. Nhiều người thân cho biết cụ bà 88 tuổi thường xuyên bị con gái đánh chửi. Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh bà H. đánh mẹ từ tháng 11/2019. Thấy mẹ đánh bà ngoại, người con đã ghi lại và lưu giữ trong điện thoại.

Sau khi cụ Đ. qua đời, đoạn clip đã được gửi cho mọi người trong gia đình, sau đó xuất hiện trên mạng xã hội.

Cụ bà đáng thương không thể phản kháng - Ảnh cắt từ clip

Như đã đưa tin, vào sáng 7/9, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video dài gần 7 phút ghi lại cảnh con gái đánh mẹ già dã man. Trong clip, người phụ nữ trung niên xưng mày tao, dùng chổi đánh liên tiếp vào người và mặt mẹ già.

Không dừng lại ở đó, người con quét rác thải dưới đất và dọa nạt: "Mày tin tao nhét vô họng mày không". Chưa hả cơn giận, người phụ nữ này còn đổ rác vào mặt mẹ và nói những lời gây phẫn nộ: "Mày đừng hành hạ tao. Ăn đi, mày ăn đi, hả họng ăn vô, biến đi, đừng thấy mặt tao"... Bà cụ đáng thương chỉ biết ngồi trên giường chịu trận.