Vụ ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng 'vua cà phê' Trung Nguyên: Ngày 1/3 sẽ tuyên án

Trong phiên tòa ngày 25/2, đại diện VKS đã phát biểu quan điểm giải quyết vụ ly hôn của vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên. Sau đó, tòa tuyên bố kéo dài thời gian nghị án đến 1/3.

Chiều 25/2, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử vụ ly hôn của vợ chồng “vua cà phê" Trung Nguyên. Tại phiên tòa chiều nay, đại diện VKSND TP.HCM đã phát biểu quan điểm giải quyết vụ việc.

Đại diện VKSND TP.HCM phát biểu quan điểm - Ảnh: Phương Duy - Thu Hà

Theo đó, ông Vũ sẽ phải chu cấp cho mỗi đứa con 2,5 tỷ/năm tính từ 2013 đến khi tốt nghiệp đại học. Ngoài ra, dựa theo yêu cầu của các con thì 3 trẻ chưa đủ tuổi thành niên sẽ tiếp tục sinh sống cùng với mẹ.

Tòa tuyên bố kéo dài nghị án và sẽ tiếp tục mở phiên tòa xét xử vụ ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo vào ngày 1/3 tới.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo trao đổi với luật sư - Ảnh: Phương Duy - Thu Hà

Trước đó, trong phiên tòa xét xử vào ngày 20, 21/2, vợ chồng ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo đều chưa thống nhất được phương thức chia khối tài sản trị giá gần 8.000 tỷ đồng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin về vụ việc.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: ‘Dù Trung Nguyên có sụp đổ, qua vẫn phải giữ một số nguyên tắc riêng của mình’ Chiều 25/2, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã có mặt ở Tòa án nhân dân TP.HCM để tiếp tục giải quyết vụ ly hôn với bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-ly-hon-nghin-ty-cua-vo-chong-vua-ca-phe-trung-nguyen-ngay-1-3-se-tuyen-an-316402.html