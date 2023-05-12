Vụ đỉa sống ngoe nguẩy trong bình nước: Gần 600 bình cùng lô chưa được thu hồi

Lãnh đạo Công ty Cổ phần nước khoáng Bang cho biết, lô sản phẩm có liên quan đến bình nước 20 lít nhãn hiệu Bang có đỉa còn sống phía trong được sản xuất vào ngày 25/4/2023 gồm 640 bình.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe & Đời sống, Đoàn công tác liên ngành do Chi cục an An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Bình phối hợp với Phòng Y tế, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện Lệ Thủy tiếp tục có buổi làm việc với Công ty Cổ phần nước khoáng Bang (địa chỉ ở thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy).

Thực hiện kiểm tra, đánh giá thực tế công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn vệ sinh môi trường của Công ty Cổ phần nước khoáng Bang, đoàn công tác nhận thấy đơn vị này có đầy đủ các thủ tục, hồ sơ liên quan về an toàn thực phẩm, an toàn vệ sinh môi trường.

Đến thời điểm hiện tại công ty đã thực hiện thu hồi được 49 bình (9 bình đang được bảo quản tại công ty; 40 bình thu hồi tại Trường mầm non Phong Thủy có cả bình có đỉa bơi bên trong đã được công ty tự tiêu hủy ngày 28/4/2023). Còn 591 bình nước cùng lô với bình có đỉa vẫn chưa thu hồi được.

Về điều kiện vệ sinh cơ sở sản xuất: Công ty có khu vực rửa chai, bình, nắp bình bằng tay và bằng máy áp suất cao bảo đảm theo dây chuyền trước khi đưa vào khu vực chiết rót.

Đối với trang thiết bị, dây chuyền sản xuất được trang bị đầy đủ, bảo đảm. Khu vực chiết rót kín, tách biệt với các khu vực khác và được trang bị hệ thống diệt khuẩn không khí (đèn UV). Hệ thống cung cấp nước bảo đảm đủ nguồn nước để sản xuất, vệ sinh thiết bị, dụng cụ theo quy định. Có trang phục bảo hộ lao động đầy đủ trong quá trình sản xuất.

Tuy cơ sở và dây chuyền sản xuất đảm bảo, có đủ hồ sơ về an toàn vệ sinh môi trường, nhưng điều kiện vệ sinh thực tế còn tồn tại những bất cập. Theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Bình đã phát hiện nhiều vấn đề bất ổn trong dây chuyền sản xuất.

Cụ thể, băng chuyền vận chuyển bình nước 20 lít vào khu vực máy rửa tự động một số chỗ còn bị rỉ sét chưa bảo đảm; việc thu gom nước thải chưa được triệt để. Công tác bảo đảm vệ sinh môi trường xung quanh Công ty cổ phần nước khoáng Bang chưa được bảo đảm, có hệ thống thu gom nước thải sản xuất nhưng thực hiện thu gom chưa được triệt để.

Băng chuyền vận chuyển bình nước 20 lít nước vào khu vực máy rửa tự động một số chỗ còn bị rỉ sét chưa bảo đảm. - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã trực tiếp lấy 5 mẫu nước để gửi xét nghiệm, gồm: 1 mẫu nước uống đóng chai nhãn hiệu Bang loại 20 lít trong 9 bình nước được công ty thu hồi về sản xuất trong ngày 25/4; 1 mẫu nước trước khi đưa vào chiết, rót; 3 mẫu nước đầu nguồn tại 3 giếng khoan của công ty để kiểm tra chất lượng nước.

Sau cuộc kiểm tra, cơ quan chức năng cũng đã yêu cầu Công ty cổ phần nước khoáng Bang tạm dừng việc sản xuất, kinh doanh đối với sản phẩm nước uống đóng chai nhãn hiệu Bang loại 20 lít đến khi có kết luận chính thức vụ việc.

Bình nước có đỉa do Công ty cổ phần nước khoáng Bang sản xuất - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Được biết, lô sản phẩm liên quan đến bình nước 20 lít nhãn hiệu Bang có đỉa còn sống phía trong do Công ty cổ phần nước khoáng Bang sản xuất vào ngày 25/4/2023 gồm 640 bình loại 20 lít, công ty này đã thực hiện thu hồi được 49 bình, hiện tại còn 9 bình đang được bảo quản tại công ty; 40 bình thu hồi tại Trường mầm non Phong Thủy có cả bình có đỉa bơi bên trong đã được công ty tự tiêu hủy ngày 28/4; không thể thu hồi được 591 bình.

Trước đó, ngày 28/4, các giáo viên tại trường mầm non xã Phong Thủy (Lệ Thủy) đưa bình nước lọc nhãn hiệu Bang loại 20 lít ra cho trẻ sử dụng thì phát hiện một con đỉa còn sống bên trong. Bình nước vẫn còn nguyên tem, chưa mở nắp, chưa xé bọc ni lông. Các giáo viên đã quay lại đoạn clip về bình nước này phát lên mạng xã hội. Sau đó, Công ty cổ phần nước khoáng Bang đã đến thu hồi bình nước đem về tự tiêu hủy.