Vì gia đình theo đạo Công giáo nên đám tang của ba mẹ con sẽ được cử hành tại nhà thờ. Trong thời gian chờ đưa thi thể về nhà, người thân chỉ ngồi lặng lẽ một góc. Trong căn nhà nhỏ trên đường Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, không khí tang thương vẫn bao trùm.

Người dân xung quanh vẫn chưa tin vào những gì đã xảy ra. “Giờ đó mọi người dậy hết rồi. Thấy cháy, cả chồng tui, chú Sang, anh Bình, Thái, chú Mười,… chục người xông vào phá cửa mà phá không nổi, lấy cây dộng ầm ầm, rồi đạp mà chịu. Cửa mở ra xịt cái ào là xong rồi, cứu được rồi mà mở không được. Cửa này là cửa sắt thời xưa, bó tay. May mà cảnh sát PCCC tới kịp, không thì còn cháy lan nữa”, một người hàng xóm kể.

Người dân trong hẻm không khỏi đau lòng khi kể về hai đứa trẻ tử vong trong trận hỏa hoạn: “Con gái đầu của cô chú ấy bị hen suyễn, con bé Út xinh lắm, xinh như thiên thần. Mới hôm qua nó còn cười toe khoe đầm đi sinh nhật. Vậy mà… Nghe bảo, ba mẹ con ôm nhau chết”.