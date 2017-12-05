Vụ cháy ba mẹ con tử vong ở Sài Gòn: Người thân lặng lẽ ngồi một góc, hàng xóm nghẹn ngào khi thi thể nạn nhân được đưa về nhà

Xã hội 05/12/2017 14:20

Hôm qua (4/12), thi thể của ba mẹ con tử vong thương tâm trong vụ cháy ở quận 11 (TP.HCM) đã được đưa về nhà trong sự thương tiếc của gia đình và bà con lối xóm.

Vì gia đình theo đạo Công giáo nên đám tang của ba mẹ con sẽ được cử hành tại nhà thờ. Trong thời gian chờ đưa thi thể về nhà, người thân chỉ ngồi lặng lẽ một góc. Trong căn nhà nhỏ trên đường Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, không khí tang thương vẫn bao trùm.

Vụ cháy ba mẹ con tử vong ở Sài Gòn: Người thân lặng lẽ ngồi một góc, hàng xóm nghẹn ngào khi thi thể nạn nhân được đưa về nhà - Ảnh 1
Hàng xóm bàng hoàng trước cái chết của 3 mẹ con - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Người dân xung quanh vẫn chưa tin vào những gì đã xảy ra. “Giờ đó mọi người dậy hết rồi. Thấy cháy, cả chồng tui, chú Sang, anh Bình, Thái, chú Mười,… chục người xông vào phá cửa mà phá không nổi, lấy cây dộng ầm ầm, rồi đạp mà chịu. Cửa mở ra xịt cái ào là xong rồi, cứu được rồi mà mở không được. Cửa này là cửa sắt thời xưa, bó tay. May mà cảnh sát PCCC tới kịp, không thì còn cháy lan nữa”, một người hàng xóm kể.

Người dân trong hẻm không khỏi đau lòng khi kể về hai đứa trẻ tử vong trong trận hỏa hoạn: “Con gái đầu của cô chú ấy bị hen suyễn, con bé Út xinh lắm, xinh như thiên thần. Mới hôm qua nó còn cười toe khoe đầm đi sinh nhật. Vậy mà… Nghe bảo, ba mẹ con ôm nhau chết”.

Vụ cháy ba mẹ con tử vong ở Sài Gòn: Người thân lặng lẽ ngồi một góc, hàng xóm nghẹn ngào khi thi thể nạn nhân được đưa về nhà - Ảnh 2
Căn nhà xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 3 mẹ con chết thương tâm - Ảnh: Giao Thông

Trong một diễn biến liên quan, Đại tá Lê Tấn Bửu nói trên báo Giao Thông: “Những ngôi nhà này sử dụng nhiều thiết bị điện, có nơi kinh doanh những mặt hàng dễ cháy. Nguy hiểm hơn, những căn nhà như trên thường thiếu đường thoát hiểm. Ban ngày bày bán hàng hóa, vật tư; đến ban đêm cất vào trong nhà nên khi xảy ra sự cố, hàng hoá chính là vật cản khiến người bên trong khó chạy thoát. Hầu hết ở những khu vực như vậy, đám cháy tạo thành chảo lửa, nạn nhân ít có cơ hội thoát ra ngoài”.

Bên cạnh đó, vì nhận được tin báo cháy chậm nên khi lực lượng PCCC đến hiện trường thì đám cháy đã lan nhanh sang nhiều nơi. 

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Khi nhập viện, anh Lâm – người em vợ trong vụ cháy lớn ở TP.HCM bị phỏng toàn thân với tỷ lệ 76%, trong đó có phỏng hô hấp.

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