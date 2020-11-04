Đại diện Công an xã Húc Động (huyện Bình Liêu, Quảng Ninh) cho biết nghi phạm sát hại con trai 8 tuổi được người xung quanh đánh giá là sống hiền lành.

Mới đây, tại xã Húc Động, huyện Bình Liêu, Quảng Ninh xảy ra vụ án mạng cha sát hại con trai 8 tuổi khiến dư luận địa phương rúng động.

Theo thông tin trên Pháp Luật và Bạn Đọc, rạng sáng 4/11, Sằn A Thầu (SN 1986, trú tại thôn Thánh Thìn, xã Húc Động) đã dùng dao chém vào vùng cổ con trai là cháu S.L.T. (SN 2012) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Bình Liêu truy bắt hung thủ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập tài liệu, chứng cứ để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cha sát hại con trai 8 tuổi ở Quảng Ninh - Ảnh minh họa: Internet

Sằn A Thầu bị bắt giữ vào sáng cùng ngày. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang lấy lời khai để làm rõ nguyên nhân vụ án.

Theo lãnh đạo xã Húc Động, Thầu có 3 đứa con, 2 con đầu bị thiểu năng, phát triển không bình thường. Ở địa phương hai vợ chồng làm nông nghiệp, hoàn cảnh gia đình không thuộc diện khó khăn.

Trong khi đó, đại diện công an xã Húc Động cho hay, Thầu chưa từng có tiền án tiền sự gì, được người xung quanh đánh giá là sống hiền lành, thời điểm gây án không phát hiện có dấu hiệu gì khác thường như bị bệnh tật liên quan đến thần kinh, sử dụng ma túy hay say xỉn.

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