Vụ 8 học sinh đuối nước trên sông Đà: Lời kể ám ảnh của người sống sót

Xã hội 22/03/2019 10:23

Chứng kiến cảnh các bạn vùng vẫy, kêu cứu suốt 10 phút, dù may mắn sống sót nhưng Hoàng vẫn bị ám ảnh khi nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng.

Liên quan đến sự việc 8 học sinh tử vong vì đuối nước tại khúc sông Đà đoạn qua phường Thịnh Lang (thành phố Hòa Bình), sáng nay (22/3) gia đình và người thân vẫn đang tiếp tục chuẩn bị cho tang lễ của các em.

Các nạn nhân trong vụ đuối nước bao gồm: Nguyễn Bình Minh (sinh năm 2004), Đinh Gia Bảo (sinh năm 2005), Bùi Việt Cường (sinh năm 2005), Nguyễn Anh Nam (sinh năm 2009), Nguyễn Trung Kiên (sinh năm 2009), Nguyễn Đức Huy (SN 2007), Nguyễn Anh Minh (sinh năm 2007) và Nguyễn Mạnh Hùng (sinh năm 2008).

Vào thời điểm xảy ra sự việc, một nhóm học sinh được nghỉ học nên ra bãi sông Đà đá bóng, xuống sông chơi đùa và bị xoáy nước cuốn vào. Trong số đó, chỉ có hai em sống sót gồm 1 em không biết bơi ngồi trên bờ và em Xa Đình Hoàng (sinh năm 2009).

Vụ 8 học sinh đuối nước trên sông Đà: Lời kể ám ảnh của người sống sót - Ảnh 1
Không khí tang thương bao trùm khu xóm nhỏ - Ảnh: Internet

Đứng trước bàn thờ những người bạn của mình, Hoàng vẫn chưa hết hốt hoảng và sợ hãi. Em may mắn thoát chết vì ở gần bờ nhất. Khi nhìn xuống sông, Hoàng thấy các bạn vùng vẫy kêu cứu khoảng 10 phút thì bị cuốn đi. Thấy vậy, nam sinh này nhanh chóng gọi người lớn đến cứu. Khi người dân và cơ quan chức năng có mặt thì các em đều đã bị nhấn chìm. Được biết, các nạn nhân bị xoáy nước rộng khoảng vài chục mét vuông cuốn vào, không thoát ra được.

Vụ 8 học sinh đuối nước trên sông Đà: Lời kể ám ảnh của người sống sót - Ảnh 2
Người thân khóc ngất bên quan tài các nạn nhân xấu số - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ Tiền phong, Hoàng và các bạn đã từng vài lần ra sông tắm nhưng chưa bao giờ thấy hiện tượng này. Tuy nhiên, theo lời người lớn thì khu vực này mỗi năm đều có người tử vong. Mặc dù đoạn này nước không chảy xiết nhưng thường có xoáy nước nguy hiểm.

Vụ 8 học sinh đuối nước trên sông Đà: Lời kể ám ảnh của người sống sót - Ảnh 3
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 8 em học sinh tử vong - Ảnh: Internet

Trong chiều tối cùng ngày, thi thể các em đã được đưa về gia đình lo hậu sự. Suốt đêm qua, người dân ở tổ 22, phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình thức trắng để làm đám tang cho các em.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, ban giám hiệu nhà trường và giáo viên cũng đã đến động viên, thăm hỏi gia đình nạn nhân.

Kinh hoàng 8 học sinh chết đuối trên sông Đà

Kinh hoàng 8 học sinh chết đuối trên sông Đà

9 học sinh ở độ tuổi tiểu học và THCS ra sông chơi. Thông tin bước đầu, các cháu xuống tắm và có 8 cháu chết đuối. Hiện lực lượng chức năng đã tìm thấy cả 8 thi thể.

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