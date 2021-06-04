Vị CEO gây bão khi đăng ký DN vốn 500.000 tỷ: Kinh qua nhiều tập đoàn ngàn tỷ nhưng chỉ đảm nhiệm chức Trưởng phòng nhân sự?

Xã hội 04/06/2021 07:48

Doanh nhân 8x đăng ký thành lập vài công ty với số vốn cực khủng - chưa có trong lịch sử, đã gây ra nhiều xôn xao dư luận. Theo một bài phỏng vấn với Cafe biz, Nguyễn Vũ Quốc Anh chia sẻ anh từng làm việc cho K-Group, VinGroup và Seedcom. Thực hư về chuyện này thế nào? 

Mới đây, Tổng cục Thống kê tiết lộ có một doanh nghiệp vừa đăng ký thành lập với số vốn điều lệ 500.000 tỷ đồng (khoảng 21,7 tỷ USD) tại TP.HCM khiến cả giới kinh doanh Việt Nam sửng sốt. Doanh nghiệp này là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Công nghệ Tự động Toàn cầu, địa chỉ trụ sở chính đặt tại Tầng 46, tòa nhà Bitexco Financial Tower, số 2 đường Hải Triều, Bến Nghé, Quận 1, TPHCM. Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty là ông Nguyễn Vũ Quốc Anh.

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Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp công ty cổ phần do ông Nguyễn Vũ Quốc Anh làm Tổng giám đốc - Ảnh: Internet

Bất ngờ hơn, ông Quốc Anh là cổ đông chính chiếm 99,99% cổ phần (góp hơn 499.998 tỷ đồng) và đăng ký góp vốn bằng TIỀN MẶT. Tại Việt Nam, các Tập đoàn kinh tế hàng đầu ở thời điểm hiện tại như EVN hay PVN, số vốn điều lệ cũng không bằng doanh nghiệp mới đăng ký của Giám đốc 8x. Bên cạnh đó, về phía doanh nghiệp tư nhân như Tập đoàn Vingroup - doanh nghiệp lớn nhất sàn chứng khoán cũng chỉ có vốn điều lệ gần 34.000 tỷ đồng và giá trị vốn hóa gần 400.000 tỷ đồng.

Một so sánh khác, tỷ phú Phạm Nhật Vượng, người giàu nhất Việt Nam hiện có khối tài sản khoảng 225.000 tỷ đồng trên sàn chứng khoán. Như vậy, số vốn ông Nguyễn Vũ Quốc Anh góp vào Auto Investment Group có giá trị cao gấp hơn 2 lần tài sản ông Vượng.

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Mặc dù góp vốn ngàn tỷ đồng nhưng gia đình Nguyễn Vũ Quốc Anh lại ở căn nhà cấp 4 tại 109 đường số 3 phường Phước Bình, TP.Thủ Đức, TP.HCM - Ảnh: Tiền phong

Theo tìm hiểu, Giám đốc 8x Quốc Anh không chỉ đăng ký đại diện cho Auto Investment Group, ông còn đăng ký là tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kinh doanh tự động Toàn cầu (GAB Group). Ngoài 2 công ty trên, Nguyễn Vũ Quốc Anh còn là CEO và cổ đông chính của một số công ty khác có vốn từ vài tỷ đến vài trăm tỷ đồng như: GAT Group, GLG Group,...

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Nguyễn Vũ Quốc Anh là CEO và cổ đông chính của nhiều công ty có vốn từ vài tỷ đến vài trăm tỷ đồng - Ảnh: Internet

Trong bài phỏng vấn mới đây, Giám đốc trẻ tuổi này cũng cho biết thêm thông tin về mình, anh nói rằng trước kia ở Vingroup, anh làm tại VinDS, sau đó thì chuyển sang K-Group làm Trưởng phòng Nhân sự kiêm Trợ lý cho Tổng Giám đốc. Anh chia sẻ:

"Trước kia ở Vingroup tôi làm tại VinDS (Department Store), làm 2 năm thì chuyển việc. Một thời gian sau chuyển sang K-Group. Tại K-Group, tôi làm Trưởng phòng Nhân sự kiêm Trợ lý cho Tổng Giám đốc, khi ấy tôi cũng học hỏi rất nhiều từ anh Nguyễn Duy Khanh - CEO K-Group. Bên đó xây dựng app Thế Giới Thợ và chúng tôi còn nhận được giải thưởng.... Tôi phối hợp cả mảng kinh doanh hỗ trợ cấp trên để làm dự án Thế Giới Thợ đầu tiên... Hiện Thế giới thợ vẫn đang hoạt động".

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Thế Giới Thợ - 1 startup trực thuộc K-Group. Năm 2019, Thế Giới Thợ đoạt giải Á quân cuộc thi Khởi nghiệp công nghệ - Ảnh: Internet

Để xác nhận thông tin, theo một nguồn tin đáng tin cậy, Quốc Anh đã được một nữ Giám đốc HR dẫn dắt anh làm việc từ Central Group, đến VinDS và K-Group. Và đến tháng 11/2020, Quốc Anh là Trưởng phòng nhân sự ở Novaland. Nhưng về phần Seedcom Holding, doanh nghiệp này cho biết không có nhân sự nào có tên Nguyễn Vũ Quốc Anh từ năm 2018 đến nay.

Theo phần tự giới thiệu trên bản thân trên trang FB cá nhân, Quốc Anh cho từng là chuyên viên sale của Công ty CP May Phương Đông, thì việc được tuyển dụng vào làm tại Central Group và VinDS cũng là điều hợp lý.

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Quốc Anh chụp hình cùng đồng nghiệp khi làm việc tại tập đoàn K - Group - Ảnh: Cafebiz

Theo đó, xác thực anh Nguyễn Vũ Quốc Anh có làm việc tại hầu hết các công ty mà anh đã cung cấp với báo chí nhưng chức vụ cao nhất mà Quốc Anh từng đảm nhiệm chỉ là Trưởng phòng nhân sự. Bên cạnh đó, giám đốc 8x cũng khẳng định 90 ngày nữa, sẽ có câu trả lời chính xác về vốn điều lệ có thật hay không, nếu lúc đó anh trốn mất tăm thì mọi người hẵng chỉ trích. 

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