Tỷ lệ công dân mắc tật khúc xạ về mắt ngày càng cao, TP.HCM đề xuất tuyển thanh niên cận thị, loạn thị đi nghĩa vụ quân sự

Xã hội 25/05/2022 16:05

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP.HCM đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022.

Theo nguồn tin từ VnExpress, ngày 24/5 vừa qua, TP.HCM đã đề xuất tuyển thêm nhóm thanh niên cận thị, loạn thị tham gia nghĩa vụ quân sự.

Cụ thể, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP HCM nhận định tỷ lệ công dân mắc tật khúc xạ về mắt chiếm tỷ lệ cao, lại thường rơi vào nhóm có trình độ học vấn, cần cho quân đội. Do đó, hội đồng kiến nghị xem xét mở rộng tuyển chọn những người có sức khỏe loại 3 về mắt với tỷ lệ 20-30% chỉ tiêu giao quân (trong số công dân có trình độ học vấn đại học, cao đẳng, trung cấp).

Tỷ lệ công dân mắc tật khúc xạ về mắt ngày càng cao, TP.HCM đề xuất tuyển thanh niên cận thị, loạn thị đi nghĩa vụ quân sự - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo Sở Y tế TP.HCM, tỷ lệ học sinh trên địa bàn bị tật khúc xạ (loạn thị và cận thị) khá cao, trong đó, phần lớn bị cận thị. Qua nhiều năm, học sinh bị cận thị chiếm 20-30%, tuỳ cấp học.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP HCM cũng kiến nghị tăng mức xử phạt vi phạm tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ theo Nghị định 120/2013 để tăng tính răn đe, hạn chế việc trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Thành phố cho rằng nên bổ sung quy định xử phạt người biết mình trúng tuyển nhưng cố tình xăm hình, xăm chữ nội dung phản cảm nhằm tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Dẫn tin từ Thanh Niên, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP.HCM cũng kiến nghị ban hành thông tư mới quy định rõ thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo; việc thông báo danh sách học sinh, sinh viên đang học, ra trường và thông học của các trường về cơ quan quân sự; hướng dẫn xét xử đối với hành vi không chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết đây là những khó khăn mà ban chỉ huy quân sự các quận, huyện và TP.Thủ Đức đã gặp phải từ các năm trước, nên cần được xem xét, điều chỉnh quy định nghĩa vụ quân sự cho phù hợp với tình hình thực tế.

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Từ khóa:   nghĩa vụ quân sự tham gia nghĩa vụ quân sự cận thị loạn thị

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