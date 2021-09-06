Từ chối khai báo ý tế, người đàn ông vỗ đầu chiếc sĩ công an còn lớn tiếng quát: 'Tôi không sai gì cả'

Một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông lớn tiếng mắng chửi còn có hành động vỗ đầu công an gây xôn xao dư luận.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông say xỉn, thái độ hống hách trước mặt công an khiến nhiều người chú ý. Theo như trong clip, đối tượng điều khiển xe máy không đeo khẩu trang, kiên quyết từ chối khai báo y tế tại chốt kiểm dịch.

Khi bị lực lượng chức năng giữ lại nhắc nhở, mời xuống xe làm việc thì người này lại lớn tiếng quát: "Ông đang trấn áp tôi, ông trấn áp người dân". Hai chiến sĩ công an lúc này bình tĩnh giải thích chỉ đang yêu cầu ông xuống xe làm việc.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Internet

Không quan tâm, đối tượng đã chỉ tay thẳng về mặt cán bộ trực chốt và liên tục mắng chửi bằng những lời nói thô tục. Đỉnh điểm, người đàn ông còn có hành động… vỗ đầu công an đầy thách thức: "Tôi không sai gì cả". Cuối cùng, đối tượng đã bị lực lượng chức năng cưỡng chế đưa về đồn xử lý theo quy định.

Sau khi làm loạn chốt kiểm dịch, đối tượng đã bị lực lượng chức năng cưỡng chế để xử lý - Ảnh: Internet

Chưa rõ thực hư câu chuyện thế nào, người đàn ông có bị xử phạt không nhưng sau khi đoạn clip được chia sẻ đã khiến cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi. Nhiều người bảy tỏ sự bức xúc vì những hành động quá đáng của đối tượng, số khác lại cho rằng các chiến sĩ công an khi gặp những trường hợp này không cần giải thích mà trực tiếp xử lý luôn.

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