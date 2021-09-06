Bà Phương Hằng bất ngờ thông báo livestream 'nóng', mời cả luật sư chuyên nghiệp nhằm 'quyết tìm ra chân lý'

Mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng, thông qua trang cá nhân của trợ lý, đã thông báo về thời gian diễn ra buổi livestream tiếp theo khiến nhiều người bất ngờ.

Những ngày gần đây, vụ ồn ào giữa bà Nguyễn Phương Hằng và các nghệ sĩ Việt đang ngày càng trở nên căng thẳng. Bà không ngần ngại gọi thẳng mặt chỉ tên từng nghệ sĩ và yêu cầu họ hãy sao kê rõ ràng số tiền từ thiện trong đợt hỗ trợ niềm Trung lũ lụt vừa qua.

Bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân của trợ lý, bà Hằng bất ngờ thông báo ấn định thời gian cho buổi livestream tiếp theo. Đáng chú ý, bà Hằng cho biết trong buổi phát sóng lần này sẽ có sự tham gia của luật sư N.Đ.K. thuộc Đoàn Luật sư Tp.HCM và một số kênh Youtube "chính nghĩa". Với chủ đề "Hành trình của cá anh em Youtube đi tìm chân lý", nhiều người dự đoán đây sẽ là một buổi phát sóng "hoành tráng" nữa của bà Hằng.

Bài viết của bà Hằng - Ảnh: Chụp màn hình

Bài viết sau khi được đăng tải đã thu hút đông đảo sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều người để lại bình luận thích thú, mong chờ buổi livestream tiếp theo này. Số khác lại tỏ rõ sự hả hê, chỉ trích khi "phe đối thủ" không chịu sao kê làm rõ sự việc.

Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, vào ngày 5/9, bà Phương Hằng đã có buổi livestream giao lưu cùng quý vị khán giả yêu mến bà. Trong clip, bà tiếp tục 'tố" những người chống đối mình. Đồng thời, các nghệ sĩ Việt cũng một lần nữa yêu cầu họ phải đưa ra sao kê cụ thể. Đáng chú ý, một trong nghệ sĩ MC đình đám đã được bà tuyên bố sẽ tặng 50 triệu nếu sao kê.

"Riêng T.T., mấy ngày nay im phăng phắc. 50 tỷ đó T.T... sao kê đi em. Ngôi sao sáng nhất mà mọi người đặt hết niềm tin. 18 triệu follower theoT.T. không phải con số nhỏ.

50 tỷ chị cho em đó T.T, sao kê đi. Còn nếu trường hợp mà chị không có 50 tỷ thì em kiện chị cái gì cũng được, tài sản chị nhiều lắm em ơi" - bà Hằng nói trong livestream.

Về phía nam MC, từ khi vụ ồn ào xảy ra, nam MC đã luôn giữ im lặng khóa tính năng bình luận trên Facebook. Hiện, sự việc đang khiến nhiều người xôn xao.

Động thái bất ngờ của bà Nguyễn Phương Hằng sau khi Vy Oanh tung tin khởi kiện Mới đây, thông qua Facabook của trợ lý, bà Nguyễn Phương Hằng bất ngờ có thông báo mới khiến nhiều người xôn xao, nhất là khi vụ ồn ào với ca sĩ Vy Oanh đang đi vào hồi gây cấn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-phuong-hang-bat-ngo-thong-bao-livestream-nong-moi-ca-luat-su-chuyen-nghiep-nham-quyet-tim-ra-chan-ly-422768.html