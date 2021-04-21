Trước nạn ùn tắc tại sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ GTVT vào cuộc họp khẩn: 'Tại sao dịp Tết khách đông hơn nhưng vẫn làm tốt mà giờ lại tắc?'

Xã hội 21/04/2021 11:33

Ngày 20/4 vừa qua, Bộ GTVT đã có công văn gửi các đơn vị liên quan sau khi Thứ trưởng Lê Anh Tuấn triệu tập cuộc họp khẩn về tình trạng ùn tắc tại sân bay Tân Sơn Nhất trong những ngày qua.

Theo báo Người Lao động đưa tin, sau khi Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn triệu tập cuộc họp khẩn trưa 20/4 về tình trạng ùn tắc tại sân bay Tân Sơn Nhất trong những ngày vừa qua, Bộ GTVT đã công văn gửi đến những đơn vị liên quan về việc giải quyết tình trạng ùn ứ tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. 

Tại cuộc họp, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) Nguyễn Đức Hùng đã trình bày nguyên nhân khiến sân bay Tân Sơn Nhất ùn tắc từ đầu tháng 4 đến nay. Theo đó, do lượng hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất tăng cao nên đã xảy ra tình trạng ùn tắc tại khu vực kiểm tra an ninh soi chiếu hành khách, hành lý mà chủ yếu là tại sảnh A, nhà ga nội địa.

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Hành khách xếp kín tại khu soi chiếu sân bay Tân Sơn Nhất vào trưa ngày 16/4 - Ảnh: Vietnamnet

Ông cho biết, tại sảnh A có 5 hãng hàng không khai thác: Vietnam Airlines, Pacific Airlines, VASCO, Bamboo Airways và Viettravel Airlines. Năng lực thông qua cửa an ninh soi chiếu của sân bay Tân Sơn Nhất được cấp phép là 1.728 khách/giờ tại sảnh A và 1.584 khách/giờ tại sảnh B.

Tuy nhiên, từ ngày 14/4 đến 19/4, trong các khung giờ buổi sáng, lượng hành khách thông qua cửa an ninh soi chiếu vượt xa ngưỡng này. Điển hình, tại khung giờ cao điểm ngày 17/4 từ 6 đến 7 giờ sáng có khoảng 2.706 khách/giờ tại sảnh A, ngày 18/4 là 2.400 khách/giờ.

Bên cạnh đó, theo Phó tổng giám đốc ACV, ùn tắc xảy ra tại sân bay này còn một nguyên nhân khác là do việc dồn chuyến, huỷ chuyến vì lý do khai thác của hãng hàng không. Theo quy định của Cục Hàng không VN, trong 5 phút không được quá 2 chuyến bay cùng cất cánh nhưng vì dồn chuyến, huỷ chuyến nên có thời điểm 3-4 chuyến bay có cùng một giờ cất cánh. Ông cũng cho biết sân bay đã mở tối đa các máy soi và vị trí kiểm tra trực quan.

Đối diện với dịp nghỉ lễ 40/4 và 1/5 sắp tới, ACV cho biết cũng sẽ theo dõi, phối hợp với các hãng hàng không để nắm bắt sản lượng, nhu cầu của hành khách để chủ động, kịp thời chuẩn bị, xây dựng phương án ứng phó kịp thời không chỉ trong dịp nghỉ lễ này mà còn cả giai đoạn cao điểm hè sắp tới, bao gồm luôn phương án sử dụng một phần nhà ga quốc tế để khai thác nội địa.

Tuy nhiên, sau khi nghe trình bày về báo cáo trên, Cục trưởng Cục Hàng không VN Đinh Việt Thắng cho rằng lượng khách đông như thế này cũng chưa bằng cao điểm Tết. Tại sao Tết làm tốt mà giờ lại tắc? Theo ông, vấn đề là do chủ quan. Ông dẫn ví dụ cùng một quy định kiểm tra ngẫu nhiên trực quan 10% hành khách, sân bay Nội Bài đang làm rất tốt, ông khẳng định đây là quy định quốc tế, liên quan đến an ninh, an toàn, là việc bắt buộc phải làm, không thể bàn lùi.

Trong cuộc họp cũng đi đến kết luận và đưa ra một số giải pháp để khắc phục tình trạng ùn tắc tại sân bay Tân Sơn Nhất hiện tại. 

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đề nghị ACV, sân bay Tân Sơn Nhất và đơn vị liên quan chủ động xây dựng kịch bản, kế hoạch trong thời gian tới, không được để xảy ra tình trạng ùn ứ ở khu vực soi chiếu an ninh; huy động lực lượng đáp ứng yêu cầu. Thứ trưởng Lê Anh Tuấn nhấn mạnh chậm nhất 45 giây phải thực hiện xong việc soi chiếu.

Đồng thời, yêu cầu Cảng tăng cường nhân viên hướng dẫn, hỗ trợ hành khách, đảm bảo 100% hành khách không bị trễ chuyến bay do các thủ tục an ninh hàng không. Đối với vấn đề dồn chuyến, huỷ chuyến thời gian qua của các hãng hàng không phải có số liệu rõ ràng để Bộ GTVT có giải pháp cũng như có hình thức xử lý.

Để đảm bảo một chuyến bay thuận lợi và thoải mái, ACV đề nghị hành khách đi máy bay cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân theo quy định và khi đến sân bay nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục hàng không, khai báo y tế đầy đủ và vào phòng chờ ngay để đảm bảo các chuyến bay của hành khách được đúng giờ.

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