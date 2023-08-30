Bảo nghi ngờ vợ ngoại tình, nghĩ hai con lớn không phải con mình nên Bảo nảy sinh ý định giết vợ rồi tự tử.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 30/8, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt chung thân đối với bị cáo Nguyễn Bá Vũ Bảo (33 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) về tội giết người.

Tại phiên tòa, Bảo khai nhận hành vi phạm tội. HĐXX đánh giá hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng của người khác nên cần xử lý nghiêm.

Nguyễn Bá Vũ Bảo tại phiên tòa - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, dẫn tin từ VietNamNet, theo truy tố, khoảng 3h sáng ngày 7/3/2022, đang ngủ cùng vợ là chị Phan Thị Mơ thì Bảo bật dậy lấy bia ra ban công ngồi uống.

Một lát sau, thấy đau đầu, chóng mặt nên Bảo nghĩ gia đình đã cho uống thuốc để hại mình rồi nghi ngờ vợ ngoại tình, nghi 2 con lớn không phải con mình nên nảy sinh ý định giết chị Mơ rồi tự tử.

Sau đó, người này vào lấy quả tạ, chạy tới chỗ chị Mơ đang nằm ngủ, đập liên tục vào đầu, ngực tới khi thấy chị thở yếu mới dừng tay.

Phát hiện vợ đã tử vong, Bảo sợ hãi lấy chăn trùm kín người nạn nhân rồi lấy bia ra tiếp tục uống.

Khi bắt đầu say, anh ta lấy dao dọc giấy tự cắt vào cổ tay để tự sát. Lúc này, bà Bùi Thị Tuyết L. (mẹ ruột Bảo) nghe thấy tiếng động lớn nên gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời, bà L. quay về phòng ngủ tiếp.

Tới sáng, bà tiếp tục lên phòng con trai gọi các cháu dậy đi học nhưng không ai trả lời, cửa phòng khóa trái nên bà gọi cho chồng và cháu họ về phá cửa.

Cửa phòng bật mở, vợ chồng bà L. tá hỏa khi thấy con trai mắt lờ đờ dựa vào tường, trên tay có nhiều vết cắt còn con dâu thì nằm bất động, trên người đầy vết thương và đã tử vong.

Quá hoảng loạn, bà L. chạy ra ngoài hô hoán rồi nhờ người trình báo công an.

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