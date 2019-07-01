TP.HCM: Gã thanh niên chạy SH sàm sỡ bé gái ngay trong hẻm bị cộng đồng mạng ráo riết truy tìm

Xã hội 01/07/2019 17:45

Clip thanh niên chạy xe sang sàm sỡ bé gái trong hẻm ở TP.HCM đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Sau khi đoạn clip quay lại cảnh gã thanh niên chạy SH sàm sỡ bé gái trong hẻm được đăng tải, nhiều cư dân mạng, đặc biệt là phụ huynh, vô cùng tức giận quyết truy tìm danh tính kẻ này để trừng trị thích đáng.

Theo những hình ảnh trong đoạn clip, một thanh niên chạy xe SH, bịt khẩu trang kín mít chạy vào trong một hẻm nhỏ thì gặp hai bé gái đi ra ngoài. Thấy vậy, hắn dừng xe lại trong hẻm để chờ hai cô bé.

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Gã thanh niên đứng chờ hai bé gái quay lại - Ảnh cắt từ clip

Ngay khi nhìn thấy hai bé gái đi vào, gã thanh niên biến thái nhanh chóng chạy xe ra khỏi hẻm. Khi chạy ngang, gã nhanh chóng đưa tay bóp ngực một trong hai nạn nhân. Vì sự việc diễn ra quá bất ngờ, đối tượng lại bỏ chạy ngay sau khi sàm sỡ nên nạn nhân không kịp tránh hay hô hoán.

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Hành vi sàm sỡ bé gái của thanh niên biến thái này khiến cộng đồng mạng phẫn nộ - Ảnh cắt từ clip

Được biết, sự việc xảy ra vào lúc 20 giờ 30 tối 23/6 tại TP.HCM nhưng đoạn clip này chỉ mới được chia sẻ gần đây. Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip nhận được rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng đặc biệt là các bậc phụ huynh có con nhỏ. Nhiều người bức xúc muốn truy tìm danh tính gã thanh niên biến thái này để dạy một bài học thích đáng. Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh cũng bày tỏ sự lo lắng cho các em nhỏ khi những kẻ biến thái có sở thích sàm sỡ trẻ em xuất hiện ngày càng nhiều.

“Xem đoạn clip mà bức xúc, muốn lao vào đánh tên này cho biết tay. Nghĩ sao vào hẻm chờ mấy đứa nhỏ để sàm sỡ, tôi mà biết tên này ở đâu sẽ đến tận nơi để dạy cho nó một bài học tôn trọng trẻ em, phụ nữ”, một cư dân mạng phẫn nộ.

“Đi xe buýt gặp biến thái đã đành, đằng này đi bộ trong hẻm gần nhà cũng gặp những kẻ chuyên sàm sỡ bé gái. Chẳng lẽ giờ bắt con mình ở nhà không cho ra ngoài đường, sợ hãi thật”, một phụ huynh lo lắng.

Hiện đoạn clip vẫn đang được cư dân mạng chia sẻ liên tục.

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