Người cha tấn công con trai 9 tuổi khiến nạn nhân nhập viện với vết thương ở khoang liên sườn, đa vết thương hở chưa xác định, tổn thương lách, dạ dày…

Liên quan đến vụ việc cha tấn công con trai 9 tuổi bằng dao tại TP.HCM, trao đổi với báo chí, đại diện Bệnh viện quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết đơn vị này vẫn đang điều trị cho nạn nhân là bé S.G.P (9 tuổi, ngụ phường Linh Đông, quận Thủ Đức).

Theo thông tin trên Pháp luật TP.HCM, chiều 6/10, bé P. được đưa vào bệnh viện với vết thương ở ngực. Kết quả kiểm tra cho thấy bé P. bị thương khoang liên sườn, đa vết thương hở chưa xác định, tổn thương lách, dạ dày, tim, màng phổi, bụng và ngực cũng có vết thương. Ngoài ra nạn nhân được các bác sĩ theo dõi rối loạn điện giải.

Người cha tấn công con trai 9 tuổi bằng dao khiến bé nhập viện trong tình trạng bị thương nặng - Ảnh: PLO

Được biết hiện tại bé P. đã tỉnh và đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện. Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Thời gian gần đây xảy ra khá nhiều vụ cha bạo hành con khiến dư luận bàng hoàng.

Mẹ bỏ đi, cha nhiều lần bạo hành con 6 tuổi

Cách đây không lâu, vụ việc cha bạo hành con 6 tuổi ở tỉnh Hậu Giang gây xôn xao dư luận. Theo đó, vào khoảng 19 giờ ngày 17/8, đối tượng Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1978, ngụ xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) cho con ruột là bé N.T.T.C (6 tuổi) ăn cơm. Tuy nhiên, vì bé C. không ăn nên Bình lớn tiếng mắng chửi. Sau đó, anh ta dùng khúc gỗ khô dài khoảng 50cm đánh vào chân và mông con. Vì quá hoảng sợ nên bé C. la hét cầu cứu. Nghe thấy tiếng hô hoán, một số người dân sống gần đó đã đến giải cứu nạn nhân và trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Sau khi vợ bỏ đi, Bình liên tục bạo hành con 6 tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Nhận được tin từ người dân, công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Phát hiện đối tượng có hành vi bạo hành trẻ em nên chính quyền địa phương đã lập biên bản, đưa Bình về trụ sở.

Tại cơ quan điều tra, Bình khai từ khi vợ bỏ đi đã nhiều lần đánh đập con ruột. Kết quả giám định cho thấy bé C. bị tổng cộng 12 vết thương trên người.

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