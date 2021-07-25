TP.Cần Thơ: Ghi nhận 150 ca dương tính với COVID-19, kích hoạt 4 bệnh viện dã chiến

Xã hội 25/07/2021 18:48

Sở Y tế TP.Cần Thơ cho biết, trong ngày 25/7, trên địa bàn ghi nhận 150 ca dương tính với COVID-19.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 25/7, Sở Y tế TP.Cần Thơ cho biết, trong ngày thành phố ghi nhận thêm 150 ca dương tính COVID-19 mới, có 2 bệnh nhân được xuất viện.

Trong 150 ca dương tính mới ở TP.Cần Thơ, có 85 ca được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc trọng điểm; 2 ca qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế; 50 ca là F1 của các bệnh nhân đã công bố trước đó và 13 người trong khu cách ly.

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Ảnh minh họa: Internet

Ngành chức năng TP.Cần Thơ đã truy vết 188 F1, 76 F2 liên quan. Cũng trong ngày, TP.Cần Thơ có 2 bệnh nhân được điều trị khỏi, xuất viện và tiếp tục cách ly tại nhà theo quy định.

Từ ngày 8/7 đến nay, TP.Cần Thơ đã ghi nhận 688 ca dương tính nCoV; 2 bệnh nhân Covid-19 tử vong.

Theo Sở Y tế TP.Cần Thơ, 4 Bệnh viện dã chiến Cái Răng, Bình Thủy, Thới Lai, Quân Dân Y với tổng quy mô 450 giường đã được kích hoạt và tiếp nhận bệnh nhân.

Sở đang tiếp tục trình UBND TP.Cần Thơ ban hành quyết định thành lập Bệnh viện dã chiến quận Thốt Nốt.

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