TP. HCM: Nữ sinh 17 tuổi bị 2 thanh niên rạch đùi trên đường, công an ráo riết truy tìm thủ phạm

Trên đường đi học về, nữ sinh bị rạch đùi phải nhập viện. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, truy tìm hung thủ.

Trao đổi với báo chí, Công an quận 12 (TP. HCM) cho biết đơn vị này đang lập hồ sơ, điều tra vụ nữ sinh bị rạch đùi xảy ra trên địa bàn.

Nạn nhân là em X.N (sinh năm 2003, ngụ huyện Hóc Môn, TP. HCM). Theo thông tin trên Zing, trưa 4/7, X.N được bạn chở về nhà sau khi tan học. Khi chạy đến đường TCH10 (khu phố 9, phường Tân Chánh Hiệp), 2 nam thanh niên đi xe máy bất ngờ áp sát. Kẻ ngồi phía sau bất ngờ dùng vật nhọn rạch vào đùi trái X.N.

Vụ việc nữ sinh bị rạch đùi trên đường khiến người dân hoang mang - Ảnh: Internet

Thấy nạn nhân bị thương, người dân xung quanh đã tiến hành sơ cứu rồi đưa vào bệnh viện. Kết quả thăm khám ban đầu cho thấy vết thương hở, dài khoảng 10cm.

Ngay khi nhận được tin từ người dân, Công an phường Tân Chánh Hiệp đã nhanh chóng có mặt, tiến hành ghi nhận lời khai, lập hồ sơ và chuyển vụ việc lên Công an quận 12 để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, vào tối 4/5/2019, chị H.T.N (trú thị xã Dĩ An, Bình Dương) cũng bị 2 kẻ lạ mặt rạch tay khi đang chạy trên đường Phạm Văn Đồng hướng từ quận Bình Thạnh về ngã tư Linh Xuân (quận Thủ Đức).

Theo đó, khi chị N. đang dừng đèn đỏ tại giao lộ Phạm Văn Đồng - Kha Vạn Cân (phường Linh Đông) thì bị hai thanh niên đi xe máy dùng vật nhọn rạch vào cánh tay phải rồi bỏ chạy.

Cận cảnh vết thương của chị N. sau khi bị tấn công trên đường - Ảnh: Internet

Vì sự việc xảy ra quá nhanh nên nạn nhân không kịp kêu cứu. Sau đó, nạn nhân đã vào bệnh viện để sơ cứu. Nhận được tin báo, cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

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