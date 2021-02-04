Ngày 4/2, Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành điều tra vụ cháy phòng trọ trên địa bàn phường Khương Thượng làm 4 sinh viên tử vong.

Vụ cháy được xác định xảy ra lúc 12h45 trưa 4/2, tại một phòng trọ ở ngõ 73 phố Tam Khương, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Được biết, những người thuê trọ tại đây gồm các anh Lê Bật Thắng (SN 1997, ở huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa, sinh viên Đại học Thuỷ lợi năm 4); Giáp Văn Nam (SN 1997, ở tỉnh Bắc Giang, sinh viên Đại học Thuỷ lợi năm 4); Trần Duy Hưng (SN 1997, quê Nam Định, sinh viên Đại học Thuỷ lợi năm thứ 3) và Lê Khắc Sơn (SN 1997, quê huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa).

Lực lượng chức năng đang đưa thi thể 3 nạn nhân ra khỏi hiện trường - Ảnh: Báo Giao Thông

Sáng 4/2/2021, cả 4 người trên tổ chức cúng ông Công ông Táo và mời bạn là Lê Bật Đức (SN 1993, quê ở xã Tân Minh, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa), là anh ruột của anh Lê Bật Thắng, đến ăn tiệc cùng.

Khoảng 12h, sau khi cúng xong, các anh Sơn và Đức hóa vàng ở trước cửa phòng trọ, trực tiếp xuống đất, không có dụng cụ gì, còn các anh Nam và Thắng đi thả cá tại hồ Đình Khương Thượng, sau đó cũng về hóa vàng cùng.

Khi tiền vàng không còn cháy nữa thì tất cả đi vào nhà, không đổ nước dập lửa cũng như hót bỏ tro sau khi đốt vàng mã. Cả 5 người đều không uống rượu.

Ăn xong, anh Sơn rửa bát, lau nhà, anh Đức ngủ tại tầng 1. Còn các anh Nam, Hưng, Thắng ngủ trên gác xép. Sau đó, anh Sơn đi ra đầu ngõ 123, phố Khương Thượng uống trà đá. Trước khi đi, anh Sơn khóa cổng sắt lại.

Khoảng 15 phút sau thì anh Sơn đi về thì phát hiện khói bốc ra từ phòng trọ nhiều và 3 chiếc xe máy dựng trước sân đang trong tình trạng bốc cháy.

Vụ cháy đã làm các anh Nam, Hưng, Thắng, Đức tử vong do ngạt khói, khí độc.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa và các lực lượng Công an TP Hà Nội đang khẩn trương thu thập thông tin, làm rõ nguyên nhân vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng này.

Bàng hoàng phát hiện vợ bị thương nằm trên nền nhà, chồng và con nhỏ cháy đen trong nhà tắm Thấy người vợ bị thương bất tỉnh trên nền nhà, hàng xóm vào trong kiểm tra thì phát hiện thi thể 2 cha con bị cháy đen. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

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