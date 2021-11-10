Tịnh thất Bồng Lai khẳng định: Chưa từng xét nghiệm ADN theo đúng quy định pháp luật nên không có chuyện 'huyết thống'

"Việc một đứa trẻ có mẹ trên giấy khai sinh là hoàn toàn bình thường. Các "sư cô" tại Tịnh thất Bồng Lai đã đứng ra làm "mẹ đỡ đầu" trên giấy tờ của các bé để các bé có thể đi học sau này" - ông Hoàn Nguyên cho biết.

Những ngày qua, câu chuyện huyết thống liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai (tên mới là Thiền am bên bờ vũ trụ) gây không ít xôn xao dư luận khi chính nữ CEO Đại Nam nhập cuộc muốn làm rõ. Từ những lời tố cáo của bố mẹ cô gái Diễm My (SN 1999) - từng bỏ nhà theo Tịnh thất tu tập hay lời của anh Lê Thanh Minh Tùng - người tự xưng là "con ruột" của ông Lê Tùng Vân, sau khi được chia sẻ cũng nhận nhiều sự chú ý. Mới đây, liên quan đến vụ việc này, Đài Phát thanh và truyền hình Long An đã đưa một phóng sự có đề cập đến mối quan hệ huyết thống của các "chú tiểu" và "sư cô" tại cơ sở này. Đồng thời, nhà đài cũng nêu rõ những "chú tiểu" trong chương trình Thách thức danh hài không phải là trẻ mồ côi.

3 trong số các bé đều có tên mẹ trên khai sinh nhưng không có tên cha - Ảnh: Internet Trưa ngày 9/11, trao đổi với Doanh Nghiêp và Tiếp thị, ông Hoàn Nguyên - một "tu sĩ" đang sống tại Tịnh thất Bồng Lai cho biết: "Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa từng trải qua một cuộc xét nghiệm ADN nào theo đúng quy định pháp luật. Vì vậy, tôi khẳng định hoàn toàn không có câu chuyện huyết thống liên quan. Việc một đứa trẻ có mẹ trên giấy khai sinh là hoàn toàn bình thường. Các "sư cô" tại Tịnh thất Bồng Lai đã đứng ra làm "mẹ đỡ đầu" trên giấy tờ của các bé để các bé có thể đi học sau này. Nếu mà để giấy tờ qua một bên, các cô không có là mẹ của đứa trẻ nào hết. Trong xã hội này, biết bao cặp vợ chồng hiếm muộn người ta xin con nuôi về làm giấy tờ, có mẹ đứng tên cũng đâu phải điều lạ. Đó đâu phải vấn đề lớn? Hiện tại, chúng tôi đang nuôi dạy các cháu rất tốt".

Tịnh thất Bồng Lai khẳng định: 'Không có chuyện huyết thống' - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, ông Nguyên cũng chia sẻ rằng vào năm 2020, những người trong Tịnh thất Bồng Lai đã phải đi cách ly tập trung do có một người nghi mắc Covid-19 vào nhà chơi: "Tuy nhiên, tại khu cách ly tập trung, ngoài lấy dịch mũi, miệng chúng tôi còn phải lấy máu xét nghiệm. Tôi không biết việc này có liên quan đến việc xét nghiệm ADN không. Nhưng đến thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa từng được đề nghị xét nghiệm một cách chính thống, bởi cơ quan luật pháp".

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