'Thiền am bên bờ vũ trụ' dùng trẻ con làm 'lá chắn', phản bác gay gắt lời của Thượng tọa Thích Nhật Từ vụ giả tu hành

Thượng tọa Thích Nhật Từ (Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam) vừa lên tiếng về những vấn đề xung quanh Tịnh thất Bồng Lai (nay đổi tên là Thiền am bên bờ vũ trụ). Thượng tọa thẳng thắn cho rằng, nơi đây không phải cơ sở tôn giáo, là những người giả sư, giả tu hành.

Trước cáo buộc này, trước đó, phía Thiền am bên bờ vũ trụ đã có màn đáp trả gây nhiều tranh cãi. Cụ thể, trên kênh Youtube chính có tên của Thiền am đã đăng tải đoạn clip với tiêu đề: "Thiền am chính thức lên tiếng".