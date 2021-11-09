'Thiền am bên bờ vũ trụ' dùng trẻ con làm 'lá chắn', phản bác gay gắt lời của Thượng tọa Thích Nhật Từ vụ giả tu hành

VIệc Tịnh thất Bồng Lai để hai em bé "thuyết giảng", lên tiếng về việc tu giả - tu thật vấp phải chỉ trích lớn từ phía dân mạng.

Thượng tọa Thích Nhật Từ (Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam) vừa lên tiếng về những vấn đề xung quanh Tịnh thất Bồng Lai (nay đổi tên là Thiền am bên bờ vũ trụ). Thượng tọa thẳng thắn cho rằng, nơi đây không phải cơ sở tôn giáo, là những người giả sư, giả tu hành. Trước cáo buộc này, trước đó, phía Thiền am bên bờ vũ trụ đã có màn đáp trả gây nhiều tranh cãi. Cụ thể, trên kênh Youtube chính có tên của Thiền am đã đăng tải đoạn clip với tiêu đề: "Thiền am chính thức lên tiếng".

Trong đoạn clip, hai bé Minh Tâm và Pháp Tâm đã trong vai sư phụ để ra mặt phản bác lại lời của Hòa thượng Thích Nhật Từ. Bé Minh Tâm dõng dạc: "Ông Thích Nhật Từ đã nói rằng chúng tôi là những người giả tu, lợi dụng hình thức Phật giáo để lừa đảo người khác. Cho nên, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi sẽ cử ra một vị để đại diện cho Thiền am bên bờ vũ trụ để nói về vấn đề này. Xin mời quý vị lắng nghe thầy Pháp Tâm sẽ giải thích thế nào là tu thật, thế nào là giả tu". Thiền am bên bờ vũ trụ cho hai em bé 'thuyết giảng' về việc tu thật và tu giả - Ảnh: Chụp màn hình Lúc này, đứng trên bục phát biểu, bé Pháp Tâm thao thao bất tuyệt nói về sự ngắn ngủi của đời người, về cái chết, về lý do mình đi tu: "Cuộc đời này vô thường lắm. Chính vì cuộc đời vô thường cho nên tôi mới đi tu. Mình tu để tập cho mình hiền, mình tu để tập cho mình từ bi.

Mà ngộ lắm quý vị, người ta chửi tôi là cái thứ tu giả, tu mà không được Giáo hội Phật giáo công nhận. Trời ơi, mình tu là để tập cho mình từ bi bác ái giống Đức Phật, mà cũng phải chờ người ta công nhận hay sao? Chẳng lẽ, người ta không công nhận, thì mình không được tu, không được từ bi bác ái hả trời? Không bao giờ có chuyện được Giáo hội Phật giáo công nhận thì là tu thật, không công nhận thì là tu giả. Mục đích tôi tu là tôi tìm cái chân - thiện - mỹ cho mình. Chứ mục đích tôi tu không phải để tìm sự công nhận của người khác. Nếu ai muốn tu để tìm sự công nhận của Giáo hội thì cứ đi tìm Giáo hội để xin sự công nhận, còn ai muốn tu để đạt được cái chân - thiện - mỹ trong tâm hồn của mình, thì cứ tu giống tôi". Bé Pháp Tâm có lời nói, điệu bộ y như người lớn - Ảnh: Chụp màn hình Đoạn video ngay sau khi đăng tải đã nhận về lượt tranh cãi lớn đến mức phải tắt chức năng bình luận trên YouTube. Đa số ý kiến CĐM phẫn nộ nhất chính là việc Thiền am đã mang trẻ con vào để "lên tiếng" về một sự việc của người lớn. Đồng thời, những lời nói, cử chỉ của hai em bé nói trong video hệt điệu bộ của người lớn chứ không còn sự ngây thơ của trẻ nhỏ.

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