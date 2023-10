Tin giáo dục: Đối tượng nào được miễn thi Ngoại ngữ trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2022?

Nội dung đề thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là lớp 12. Trừ môn Ngữ văn thi tự luận, đề các môn khác dưới dạng trắc nghiệm.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay cơ bản giữ ổn định về phương thức tổ chức như năm 2021, do đó Bộ GD&ĐT không ban hành quy chế thi. Thí sinh thực hiện thi 3 môn bắt buộc Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ cùng hai bài tổ hợp là Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông; hoặc Lịch sử, Địa lý đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên).

Bộ GD&ĐT nêu rõ những trường hợp thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 - Ảnh: Internet

Một nguồn tin từ báo Sao Star, theo hướng dẫn thi tốt nghiệp THPT 2022 của Bộ GD&ĐT ban hành đã nêu rõ những trường hợp thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ trong kỳ thi này.

Cụ thể, Bộ GD&ĐT công bố các đối tượng thí sinh được chọn thi cụ thể là 1 trong 7 môn ở bài thi Ngoại ngữ gồm: Tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức và Nhật Bản. Các em được phép đăng ký thi môn Ngoại ngữ khác với môn học ở trường phổ thông.

Diện thí sinh được miễn Ngoại ngữ trong kỳ thi này gồm: Thí sinh là thành viên của Đội tuyển Quốc Gia dự thi Olympic Quốc tế môn Ngoại ngữ hoặc có các chứng chỉ ngoại ngữ hợp lệ, giá trị sử dụng ít nhất đến ngày thi THPT 6/7 sẽ được miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Các chứng chỉ đạt yêu cầu để công nhận xét tốt nghiệp THPT bao gồm:

Đối với môn Tiếng Anh: chứng chỉ đạt yêu cầu tối thiểu là TOEFL ITP 450 điểm và TOEFL iBT 45 điểm được chứng nhận bởi Educational Testing Service (ETS).

Đối với môn tiếng Nga: chứng chỉ đạt yêu cầu tối thiểu là TORFL cấp độ 1 được công nhận bởi Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội (the Russian center of Science and Culture in Ha Noi).

Ở bài thi môn tiếng Pháp, chứng chỉ yêu cầu tối thiểu là TCF 300 - 400 điểm và DELF B1 và đơn vị cung cấp chứng chỉ là Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm Quốc Tế (Centre International d’Etudes Pedagogiques - CIEP).

Về bài thi môn ngoại ngữ tiếng Trung Quốc, để được miễn thi và được công nhận xét tốt nghiệp THPT bắt buộc thí sinh phải có chứng chỉ tối thiểu là HSK cấp độ 3 được chứng nhận bởi Văn phòng Hán ngữ Đối ngoại Trung Quốc (Han Ban), Ủy ban Khảo thí Trình độ Hán ngữ quốc gia (the National Committee for the test of Proficiency in Chinese), Tổng Bộ viện Khổng Tử (Trung Quốc). Và chứng chỉ TOCFL cấp độ 3 của Ủy ban công tác thúc đẩy Kỳ thi đánh giá năng lực Hoa ngữ quốc gia (Steering Committee for the test of Proficiency - Huayu) cấp. Hoặc HSK cấp độ 3 của Trung tâm hợp tác Giao lưu ngôn ngữ của Trung Quốc và nước ngoài (Centre for Language Educational and Cooperation) công nhận.

Trong bài thi ngoại ngữ môn tiếng Đức, chứng chỉ cần có để được miễn thi THPT là Goethe-Zertifikat B1 hoặc Deutsches Sprachdiplom (DSD) B1 hoặc Zertifikat B1 được cấp bởi Ủy ban giáo dục phổ thông Đức tại nước ngoài (ZfA).

Cuối cùng là bài thi môn tiếng Nhật, trình độ yêu cầu là JLPT cấp độ 3 của Quỹ giao lưu Quốc tế Nhật Bản chứng nhận.