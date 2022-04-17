Liên quan tới vụ hai cha con bị tai nạn giao thông tại Bình Dương, bánh xe tải cán qua người cả 2 nạn nhân.

Theo báo Người Lao Động, chiều tối 16-4, ông Trịnh Hồng T. điều khiển xe máy chở theo con là Trịnh Hồng P. (17 tuổi, cùng ngụ tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) chạy trên đường ĐT.743 hướng từ Quốc lộ 1K đi cầu vượt Tân Vạn.

Khi xe máy vừa qua khu du lịch Thủy Châu (thuộc phường Bình Thắng, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thì va chạm với ôtô tải chạy cùng chiều bên trái.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Người Lao Động

Hai cha con ông T. ngã xuống đường, bị bánh xe tải cán qua người tử vong.

Dẫn theo nguồn tin từ Pháp Luật TP.HCM, cú va chạm mạnh khiến hai cha con ngã xuống đường và bị bánh xe tải tông trúng tử vong tại chỗ. Biết được hung tin, người vợ đến hiện trường ôm thi thể hai cha con khóc ngất, chứng kiến cảnh tượng đó nhiều người không khỏi cảm thấy xót xa cùng người vợ.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Được biết, chiều nay anh T. đang trên đường đón con đi học về thì xảy ra tai nạn thương tâm.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra.

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