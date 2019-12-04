Thót tim cảnh bé gái ngồi khóc gọi mẹ ngoài cửa sổ tầng 6 chung cư ở Hưng Yên

Một bé gái leo ra ngoài cửa sổ tầng 6 chung cư, liên tục khóc gọi mẹ. Sự việc hy hữu khiến nhiều người thót tim.

Khoảng 7 giờ 15 sáng nay (4/12), cư dân chung cư Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) bàng hoàng phát hiện một bé gái đang ngồi cheo leo bên ngoài cửa sổ tầng 6 của tòa nhà, liên tục khóc gọi mẹ. Chỉ cần sơ sảy một chút thôi là cô bé có thể rơi xuống dưới bất cứ lúc nào.

Mọi người trấn an cháu bé đừng nhìn xuống dưới. Còn bảo vệ tòa nhà thì chạy đi gọi cứu hộ.

Để đề phòng cô bé ngã xuống dưới, tập thể hàng xóm đã mang chăn, bạt ra căng sẵn tạo thành một tấm lưới bảo vệ. Tiếp đó, đội cứu hộ lên phòng cháu bé, phá cửa và đưa cháu bé vào nhà thành công.

Cộng đồng mạng để lại nhiều bình luận xung quanh sự việc hy hữu: "Nên rào hết cửa sổ và ban công ở chung cư. Trẻ con nhiều khi nghịch ngợm leo trèo lung tung, tai nạn xảy ra rồi thì người lớn hối không kịp"; "Mong bố mẹ đứa trẻ rút kinh nghiệm"; "Bố mẹ chủ quan quá"; "Ơn trời đứa nhỏ không sao"...



Bé gái leo ra ngoài cửa sổ, ngồi vắt vẻo khiến mọi người thót tim - Ảnh: FB

Cách đây không lâu, tại Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc cũng xảy ra vụ việc tương tự. Bé gái 3 tuổi trèo ra ngoài ban công chung cư và suýt rơi xuống từ tầng 9.

Phát hiện sự việc, những người hàng xóm đã mang chăn ra căng sẵn ở ban công tầng 8. Bé gái cố trèo xuống tầng dưới nhưng quá sợ nên không thể cử động thêm.

Số khác cũng làm một tấm lưới bảo vệ như vậy dưới tầng trệt để đề phòng bé gái trượt tay rơi xuống từ độ cao 27 mét.

Hàng xóm lấy chăn ra đỡ đề phòng đứa bé rơi xuống - Ảnh: Internet

Người mẹ khi về nhà nhìn thấy con đang lơ lửng bèn dẫn vài bảo vệ chung cư lên nhà. Cô bé được kéo vào trong và may mắn không bị thương.

Giải thích cho hành động khóa trái cửa để con ở nhà một mình, người mẹ cho biết chồng chị đi làm từ sáng sớm, bản thân thì phải đưa con lớn đi học và mua ít đồ. Lúc chị ra ngoài thì bé gái 3 tuổi vẫn còn ngủ. Không ngờ trước khi chị trở về nhà, cô bé đã trèo qua lan can ban công và suýt ngã xuống dưới.

Vụ bé gái 11 tuổi rơi từ tầng 39 chung cư tử vong: Bố mẹ hay cãi vã Hàng xóm cho biết, trước khi bé gái 11 tuổi rơi từ tầng 39 chung cư xuống đất tử vong, cha mẹ nạn nhân thường hay cãi cọ to tiếng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thot-tim-canh-be-gai-ngoi-khoc-goi-me-ngoai-cua-so-tang-6-chung-cu-o-hung-yen-345652.html