Thông tin MỚI vụ sát hại chồng rồi dìm xác dưới ao ở Cà Mau: Khởi tố, bắt tạm giam người vợ

Xã hội 23/05/2022 20:46

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can, bắt tạm giam người vợ giết chồng, giấu xác dưới ao ở Cà Mau.

Liên quan vụ vợ giết chồng giấu xác dưới ao, theo Thanh Niên, ngày 23/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Sơn Thị Hồng (46 tuổi, ngụ ấp 1, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời) để điều tra hành vi giết người.

Thông tin MỚI vụ sát hại chồng rồi dìm xác dưới ao ở Cà Mau: Khởi tố, bắt tạm giam người vợ - Ảnh 1
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Sơn Thị Hồng để điều tra về hành vi giết người. - Ảnh: Thanh Niên

Như đã đưa tin trước đó, theo Người Lao Động, bà Hồng và ông L.V.T. (42 tuổi) sống chung như vợ chồng, có một người con chung.

Khi không đi biển, ông T. thường xuyên tụ tập ăn nhậu cùng bạn bè rồi đánh đập Hồng. Tết Nhâm Dần vừa qua, ông T. sau khi nhậu về đã gây sự với Hồng. Thấy Hồng cầm dao, ông T. thách thức chém.

Uất ức vì bị chồng thường xuyên gây sự, Hồng đã dùng dao chém ông T. tử vong. Sau đó, Hồng cột một cục sắt vào thi thể nạn nhân rồi dìm xuống ao phía sau nhà. Để che giấu tội ác của mình, khi có người hỏi, Hồng nói dối nạn nhân đã đi biển.

Sáng 13-5, hay tin gia đình sẽ tát ao để bắt cá làm đám giỗ mẹ chồng nên Hồng đã điện thoại kể với cháu chồng về việc giết ông T., giấu thi thể dưới ao. Sau đó, người này đã đến Công an xã Khánh Bình Tây Bắc trình báo vụ việc.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

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