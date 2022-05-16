Bất ngờ với lý do người phụ nữ chịu ra đầu thú tội ác sau 4 tháng giết chồng giấu xác dưới ao ở Cà Mau

Xã hội 16/05/2022 10:30

Tại cơ quan công an, bà Hồng đã hé lộ lý do ra đầu thú tội ác sau 4 tháng giết chồng.

Liên quan đến vụ người vợ giết chồng giấu xác dưới ao, theo báo Tiền Phong đưa tin, ngày 15/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này đã bắt khẩn cấp, tạm giam bà Sơn Thị Hồng (46 tuổi, ngụ ấp 1, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo một lãnh đạo Cơ quan CSĐT, do gia đình nhà chồng sẽ tát ao bắt cá để làm đám giỗ cho mẹ chồng. Biết là mọi việc sẽ bị lộ, không thể che giấu tội ác của mình nên nghi can đến cơ quan công an địa phương đầu thú.

Theo thông tin của Thanh Niên, tại cơ quan công an, nghi phạm Hồng khai nhận đã chung sống như vợ chồng với ông L.V.T (42 tuổi) được 4 năm. Cả 2 có đứa con chung 3 tuổi. Thời gian không đi làm ngư thì ông T. tụ tập bạn bè nhậu, về nhà đánh đập Hồng.

Đợt Nguyên đán Tết Nhâm Dần vừa qua, sau khi nhậu về, T. gây sự với Hồng. Thấy Hồng cầm dao, T. thách thức "Mày dám chém tao không... ngon chém đi". Do thường xuyên bị chồng đánh đập mỗi lần nhậu say, uất ức, không kiềm chế được tức giận, lại bị thách thức nên Hồng cầm dao chém vào người T. tử vong.

Sau khi chồng tử vong, Hồng nghĩ ra cách tạo hiện trường giả để thoát tội nên đã buộc cục sắt và gạch vào người nạn nhân, rồi kéo xác giấu xuống ao phía sau nhà. Do nạn nhân là ngư phủ, thường xuyên vắng nhà nên Hồng nói dối là nạn nhân đi theo ghe biển nếu mỗi khi có ai hỏi.

Bất ngờ với lý do người phụ nữ chịu ra đầu thú tội ác sau 4 tháng giết chồng giấu xác dưới ao ở Cà Mau - Ảnh 1

Nghi phạm Sơn Thị Hồng và hài cốt mà công an tìm thấy tại địa điểm Hồng khai giấu xác chồng - Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, theo thông tin của báo Lao động, chiều 13/5, bà H. đến Công an xã Khánh Bình Tây Bắc đầu thú về việc bà giết chồng và giấu xác dưới ao cạnh nhà. Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đến hiện trường xác minh vụ việc. Tại vị trí bà H. khai nhận giấu xác chồng, lực lượng công an phát hiện 1 khúc xương, 1 dây thắt lưng nam, 1 quần jean.

Bà H. cũng khai nhận, sau khi chém chồng chết, bà nói với mọi người là chồng đi theo tàu cá làm ngư phủ nên mọi người tin, không nghi ngờ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Sau 4 tháng giết chồng, ‘ác phụ’ cắn rứt lương tâm ra đầu thú: Hé lộ cách gây án dã man và tình tình gây sốc tại hiện trường

Sau 4 tháng giết chồng, ‘ác phụ’ cắn rứt lương tâm ra đầu thú: Hé lộ cách gây án dã man và tình tình gây sốc tại hiện trường

Một phụ nữ ở Cà Mau đến cơ quan công an đầu thú việc giết chồng, dìm xác dưới ao cách đây 4 tháng.

Xem thêm
Từ khóa:   vụ vợ giết chồng giấu xác giết chồng dìm xuống ao giết chồng rồi giấu xác

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 1 giờ 30 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 2 giờ 17 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 2 giờ 30 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 30 phút trước
Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 3 giờ 0 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 3 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?