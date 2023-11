Tại cơ quan công an, bà Hồng đã hé lộ lý do ra đầu thú tội ác sau 4 tháng giết chồng.

Liên quan đến vụ người vợ giết chồng giấu xác dưới ao, theo báo Tiền Phong đưa tin, ngày 15/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này đã bắt khẩn cấp, tạm giam bà Sơn Thị Hồng (46 tuổi, ngụ ấp 1, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo một lãnh đạo Cơ quan CSĐT, do gia đình nhà chồng sẽ tát ao bắt cá để làm đám giỗ cho mẹ chồng. Biết là mọi việc sẽ bị lộ, không thể che giấu tội ác của mình nên nghi can đến cơ quan công an địa phương đầu thú.

Theo thông tin của Thanh Niên, tại cơ quan công an, nghi phạm Hồng khai nhận đã chung sống như vợ chồng với ông L.V.T (42 tuổi) được 4 năm. Cả 2 có đứa con chung 3 tuổi. Thời gian không đi làm ngư thì ông T. tụ tập bạn bè nhậu, về nhà đánh đập Hồng.

Đợt Nguyên đán Tết Nhâm Dần vừa qua, sau khi nhậu về, T. gây sự với Hồng. Thấy Hồng cầm dao, T. thách thức "Mày dám chém tao không... ngon chém đi". Do thường xuyên bị chồng đánh đập mỗi lần nhậu say, uất ức, không kiềm chế được tức giận, lại bị thách thức nên Hồng cầm dao chém vào người T. tử vong.

Sau khi chồng tử vong, Hồng nghĩ ra cách tạo hiện trường giả để thoát tội nên đã buộc cục sắt và gạch vào người nạn nhân, rồi kéo xác giấu xuống ao phía sau nhà. Do nạn nhân là ngư phủ, thường xuyên vắng nhà nên Hồng nói dối là nạn nhân đi theo ghe biển nếu mỗi khi có ai hỏi.

Nghi phạm Sơn Thị Hồng và hài cốt mà công an tìm thấy tại địa điểm Hồng khai giấu xác chồng - Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, theo thông tin của báo Lao động, chiều 13/5, bà H. đến Công an xã Khánh Bình Tây Bắc đầu thú về việc bà giết chồng và giấu xác dưới ao cạnh nhà. Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đến hiện trường xác minh vụ việc. Tại vị trí bà H. khai nhận giấu xác chồng, lực lượng công an phát hiện 1 khúc xương, 1 dây thắt lưng nam, 1 quần jean.

Bà H. cũng khai nhận, sau khi chém chồng chết, bà nói với mọi người là chồng đi theo tàu cá làm ngư phủ nên mọi người tin, không nghi ngờ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

