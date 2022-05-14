Sau 4 tháng giết chồng, ‘ác phụ’ cắn rứt lương tâm ra đầu thú: Hé lộ cách gây án dã man và tình tình gây sốc tại hiện trường

Xã hội 14/05/2022 17:41

Một phụ nữ ở Cà Mau đến cơ quan công an đầu thú việc giết chồng, dìm xác dưới ao cách đây 4 tháng.

Ngày 14/5, theo thông tin từ VietNamNet, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang tiến hành bơm nước ao trong vườn nhà một người dân để làm rõ vụ vợ giết chồng dìm xác.

Theo đó, chiều ngày 13/5, bà S.T.H. (46 tuổi, ngụ ấp 1, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời) đến Công an xã Khánh Bình Tây Bắc đầu thú về việc bà giết chồng là ông L.V.T. (42 tuổi) và dìm xác dưới ao cạnh nhà.

Sau 4 tháng giết chồng, ‘ác phụ’ cắn rứt lương tâm ra đầu thú: Hé lộ cách gây án dã man và tình tình gây sốc tại hiện trường - Ảnh 1
Vị trí bà H. giấu xác chồng. Ảnh: Sài Gòn giải phóng

Nguồn tin từ Sài Gòn giải phóng cho hay, theo lời khai ban đầu của bà H. tại cơ quan công an, cách đây khoảng 4 tháng, trong lúc mâu thuẫn cự cãi với chồng, bà lấy dao chém chồng nhiều nhác, dẫn đến tử vong.

Sau khi chém chết chồng, bà H. kéo xác ông T. ra ao cạnh nhà và dìm xuống dưới. Để cái xác không nổi lên, bà H. cột một cục sắt vào thi thể chìm xuống đáy ao, tránh bị phát hiện.

Tuy nhiên, khi gây án xong bà H. bị ám ảnh bởi vụ việc mà mình gây ra nên đến công an địa phương đầu thú.

Sau 4 tháng giết chồng, ‘ác phụ’ cắn rứt lương tâm ra đầu thú: Hé lộ cách gây án dã man và tình tình gây sốc tại hiện trường - Ảnh 2
Người dân hiếu kỳ theo dõi vụ án. Ảnh: Tuổi Trẻ

Tại vị trí bà H. khai nhận giấu xác chồng, lực lượng công an phát hiện 1 khúc xương, 1 dây thắt lưng nam, 1 cái quần jeans.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiến hành bơm nước trong ao tìm thi thể nạn nhân, tang vật.

Cơ quan công an đang tiến hành kiểm tra hiện trường, điều tra vụ việc vợ giết chồng dìm xác dưới ao.

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Sau khi bàn bạc với tình nhân, Đào Thị Mình đã chở chồng đến khu vực vườn điều để ra tay sát hại anh này.

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